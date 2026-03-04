Экономические трудности дошли до столицы: как проблемы с бюджетом ударят по Москве
- В российском городе Москва сократят 15% госслужащих из-за проблем с бюджетом, однако это не коснется работников, которые предоставляют социальные услуги.
- Инвестиционную программу на 2026 год сократят на 10%, а часть проектов по благоустройству и культурных мероприятий перенесут на более поздние сроки.
Проблемы с российским бюджетом уже беспокоят не только регионы. На этот раз они запекли и столицу страны-агрессора.
Что происходит в Москве на фоне проблем с бюджетом?
В Москве из-за проблем с бюджетом сократят 15% госслужащих, о чем пишет русская служба BBC News.
Под сокращение попадут государственные служащие органов исполнительной власти, а также работники отдельных подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. В то же время россиян, которые обеспечивают предоставление социальных услуг в городе, увольнения не коснутся.
Также на 10% будет сокращена инвестиционная программа на 2026 год. Кроме того, часть проектов по благоустройству и проведению культурных мероприятий сократят или перенесут на более поздние сроки.
Такое решение мэр Москвы объяснил "замедлением темпов роста бюджетных доходов". Согласно его словам, в январе – феврале поступления увеличились на 2%, тогда как при формировании бюджета ожидался рост на уровне 6,5%.
Обратите внимание! Он добавил, что эти решения помогут оптимизировать бюджетные расходы и гарантировать выполнение социальных обязательств перед жителями, сохранить высокие стандарты предоставления услуг, а также финансировать расходы, которые "направлены на содействие Министерству обороны России, поддержку военнослужащих и членов их семей". Такие его слова цитирует российское СМИ "Медуза".
Что еще известно о проблемах с бюджетом?
- Общий дефицит бюджета в российских регионах в 2025 году достиг 1,478 триллиона рублей. Если сравнивать с 2024 годом, то он увеличился в 3,6 раза. В частности дефицит зафиксирован в 74 регионах. Например, в Москве зафиксировали минус 299 миллиардов рублей.
- Аналитики ожидают медленное истощение российской экономики, которая постепенно теряет свой ресурс. И пока война Кремля против Украины продолжается, не следует ожидать изменений.