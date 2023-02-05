Бюджет России тает: как эмбарго ударит по возможности агрессора вести войну

С 5 февраля заработало тотальное нефтяное эмбарго против России — теперь агрессор будет продавать нефтепродукты со значительными ограничениями. Что будет с экономикой России и как ей удается обходить санкции, узнавал 24 Канал.

Санкции Запада повлияли на доходы страны-агрессора. Они существенно сократились, а дефицит в 3 триллиона рублей показал, что в бюджете России большая дыра. Еще 5 декабря прошлого года против России применили эмбарго на морские перевозки нефти. Теперь под ограничения попали еще и нефтепродукты. Однако агрессор и дальше ищет другие пути для продажи своей нефти.

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Как эмбарго повлияет на Россию

Следовательно, российские нефтяные танкеры могут пользоваться услугами логистических и страховых компаний Запада, только если их грузы с нефтью стоят ниже 60 долларов за баррель. Такие жесткие меры блокируют около 75% всего нефтяного экспорта страны-агрессора.

Уже сейчас Кремль теряет 172 миллиона долларов ежедневно благодаря лимиту цен на нефть. А после 5 февраля будет недополучать по 280 миллионов долларов каждый день. Такие расчеты обнародовал Хельсинкский центр исследований энергетики и чистого воздуха.

Дыра в российском бюджете

по прогнозам аналитиков из KSE, из-за таких санкций в 2023 году реальный ВВП России сократится на 6,1%, а в 2024 году экономика страны-агрессора будет меньше на 15% по сравнению со сценарием без войны и санкций.

В комментарии 24 Каналу Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, рассказывает, что добыча газа, нефти и нефтепродуктов приносили стране-агрессору 40–45% доходов. Соответственно, из-за санкций в 2022 году российский бюджет закрыли с дефицитом в 3,9 триллиона рублей, а на этот год прогнозируемый дефицит составит 3 триллиона рублей.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Однако, по нашим оценкам, будет еще 2 триллиона рублей недопоступления в бюджет из-за состоявшегося в декабре падения цены на нефть. Плюс дополнительно еще 1 триллион из-за потери огромного рынка нефтепродуктов. Итак, в общем выходит, что в 2023 году России не будет хватать примерно 6 триллионов рублей.

Эксперт подчеркнул, что у россиян еще есть специальный фонд, куда поступали деньги от продажи нефти и газа. Он составляет около 10 триллионов рублей. Однако средств из него все равно не будет хватать, потому что он уже существенно тает.

По словам высокопоставленного чиновника Министерства финансов США, передает Reuters, Россия борется с резкой инфляцией, сокращением экспорта и дефицитом.

В Bloomberg пишут, что дефицит федерального бюджета России увеличился и составил в декабре 2022 рекордные 56 миллиардов долларов. При том, что в течение 2021 года бюджет агрессора в основном был профицитным.

Как Россия пытается обойти санкции

каждый минус 1 триллион в бюджете России – это уменьшение ее возможностей. Такой ход событий уменьшит способность закупать и производить высокоточное оружие для ведения войны или, к примеру, увеличивать количество мобилизованных

По данным The Economist, Россия пытается обходить все запреты Запада по продаже нефти. Следовательно, на рынке появляются "таинственные новички", которые продают российскую нефть.

Китай и Индия после 5 декабря покупают большую часть российских баррелей. В компании Kayrros отмечают, что резервуары стран меньше, чем на две трети. А значита не хранить.

Кроме того, такие страны, как Оман и Объединенные Арабские Эмираты, импортировали за 10 месяцев 2022 года больше российской нефти, чем за 3 предыдущих года. По данным изданиям, они, скорее всего, смешивают нефть, а затем перепродают ее в Европу.

Гетман отмечает, что при принятии санкций предполагалось, что Россия будет пытаться уклониться от них.

Условно, речь шла и о "черном" флоте без опознавательных сигналов, который закупила Россия, а также махинациях, когда платятся деньги отдельно за российскую нефть, и дополнительно доплачивается 10–20 долларов за какие-то услуги. Также сюда входит схема смешивания нефти,

– говорит собеседник.

Главной целью санкций, ограничивающих цены на нефть и нефтепродукты, – не повлечь за собой безумный дефицит. То есть Западу важно было сохранить цены на эталонную марку Brent, а соответственно на российскую нефть Urals ограничить. Этого удалось добиться.

цены на нефть в мире после 5 декабря;

Цена на Brent не только не выросла, она еще снижается. По данным "Минфина, по состоянию на 3 февраля стоимость составляет 82,43 доллара. Русская же марка Urals на западном побережье торгуется по 45–47 долларов за баррель, а на восточном, где ей удается обходить санкции, – по 65–67 долларов.

Схемы, к которым прибегает Россия, почти не дают эффекта, ведь Urals не дотягивает до Brent. Разница на западном побережье составляет 40 долларов, на восточном – 25 долларов. Это те потери, которые мировое сообщество заставило агрессора понести за вторжение в Украину,

– добавляет Олег Гетман.

Обратите внимание Этот год является решающим для российской экономики, – KSE

Чего боится Европа

Как пишет The New York Times, запрет на нефтепродукты может напрячь энергетические рынки. Прекращение поставок российского топлива создает риски для автомобилистов и дальнобойщиков в Европе.

Есть опасения, что запрет на нефтепродукты, такие, как дизельное топливо, может быть не таким гладким. Цены на европейские

В прошлом году Россия поставляла около половины дизельного горючего в Европу – это около 700 000 баррелей в день. Эти объемы будет тяжело заменить.

От того, что сейчас европейский и украинский рынки связаны, подорожание может произойти и для украинцев. Геннадий Рябцев, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, говорит, что в результате эмбарго может возникнуть нехватка ресурса на спотовом рынке.

Дело в том, что все украинские трейдеры совершают именно спотовые закупки на рынке со дня на день. Пока ни у одного украинского трейдера нет долгосрочного контракта,

– добавляет он.

Наибольший дефицит на спотовом рынке может касаться дизельного топлива, ведь после эмбарго исчезнет значительная часть общего количества продукта.