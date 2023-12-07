Без помощи США в Украине начнутся проблемы с соцвыплатами

В США продолжаются споры между двумя ведущими партиями по законопроекту, предусматривающему финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, на общую сумму 111 миллиардов долларов. Если конгрессмены не придут к согласию в этом вопросе, то уже в январе в Украине начнутся проблемы с социальными выплатами.

Нет консенсуса

Если США не окажут Украине финансовую помощь, то уже в январе украинское правительство столкнется с дефицитом на социальные расходы в размере 20 миллиардов гривен.

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Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявила, что в таком случае придется сокращать расходы, также правительство будет пытаться привлечь больше денег в бюджет на внутреннем долговом рынке.

Практически вопрос о предоставлении военной и финансовой поддержки Украине от США зависит от согласования между демократами и республиканцами относительно ситуации на границе с Мексикой.

Риски для Украины

! Документ предусматривает 11,8 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки Украины, из которых 3,3 миллиарда должны поступить еще в этом году, а остальные — в 2024-м.

Один из возможных сценариев для Украины — это возвращение в печать гривны для покрытия потребностей госбюджета, как было в начале российского вторжения.

Кроме того, если конгресс не согласует предоставление финансовой помощи, то речь идет о рисках и военной помощи. Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что в таком случае это создает для Украины риск вообще не выстоять в войне.

Отсутствие 3,3 миллиарда долларов, которые должны поступить в 2023 году, Украина сможет компенсировать благодаря помощи Японии и остатков от неиспользованных средств в бюджете на 2023 год.