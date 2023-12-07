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Якщо США не нададуть Україні фінансову допомогу, то вже у січні український уряд зіштовхнеться з дефіцитом на соціальні видатки в розмірі 20 мільярдів гривень.

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Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що в такому разі доведеться скорочувати видатки, також уряд намагатиметься залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку.

Практично, питання про надання військової та фінансової підтримки Україні від США наразі залежить від узгодження між демократами та республіканцями щодо ситуації на кордоні з Мексикою.

Зауважте! Документ передбачає 11,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки України, з яких 3,3 мільярда мали надійти ще цього року, а решта — у 2024-му.

Ризики для України

Один із можливих сценаріїв для України — це повернення до друку гривні задля покриття потреб держбюджету, як було на початку російського вторгнення.

Крім того, якщо конгрес не погодить надання фінансової допомоги, то йдеться про ризики й для військової допомоги. Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що в такому разі це створює для України ризик взагалі не вистояти у війні.

Відсутність 3,3 мільярда доларів, які мали б надійти у 2023 році, Україна зможе компенсувати завдяки допомозі Японії та залишків від невикористаних коштів у бюджеті на 2023 рік.