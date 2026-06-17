Проблемы с топливом в России обостряются: жители сравнивают ситуацию с апокалипсисом

Еще во вторник, 16 июня, ограничения на продажу бензина приобрели общенациональный масштаб в России. Их ввели сети, в состав которых входит примерно 25 % АЗС в стране. То есть это почти каждая четвертая заправка.

Что происходит с топливом в России

Об этом свидетельствует анализ российского "Агентства. Новости".

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Во вторник "Татнефть" ввела ограничения на своих заправках по всей России:

до 30 литров бензина и 60 литров дизеля в один бак;

для юридических лиц — до 300 литров.

По всей России у "Татнефти" насчитывается более 850 заправок.

Одновременно стало известно о введении запрета на продажу топлива в канистры на АЗС "Роснефти" (компания насчитывает более 2 200 АЗС по всей России), "Башнефти" (почти 500 АЗС) и ТНК.

Лимиты также ввели:

"Лукойл" (до 100 литров в один бак, более 2 800 АЗС по стране);

"Нефтьмагистраль" (до 20 литров в канистру, более 100 АЗС);

Teboil (до 100 литров, 480 АЗС).

Кроме того, лимиты на всех своих заправках ввела сеть ОТРК (36 АЗС в Москве и области) – не более 60 литров бензина и не более 100 литров дизельного топлива, а также неназванная сеть из 19 АЗС в Самарской области.

Ограничения также действуют:

на АЗС "Сургутнефтегаза" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (не более 50 литров по одному чеку);

в Псковской и Новгородской областях (лимит 20 литров АИ-95 на один бак);

в Тверской области (не более 15 литров за один чек).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничения действуют и на АЗС "Киришиавтосервиса" — не более 50 литров за один чек.

Ранее сообщалось о проблемах и ограничениях примерно в 30 регионах. Но самая сложная ситуация — на оккупированных украинских территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В Крыму и Севастополе на большинстве АЗС бензин продают только по талонам и QR-кодам. А 16 июня в Севастополе бензин в свободной продаже был только на восьми АЗС "АТАН".

В оккупированной Донецкой области крупные АЗС продают топливо лишь несколько часов в день, поскольку "имеющихся объемов недостаточно для полного удовлетворения спроса".

В оккупированных Луганской и Запорожской областях власти установили лимиты – можно приобрести не более 20 литров по одному чеку. Кроме того, запрещено покупать бензин в канистры.

Во втором по величине городе Ульяновской области — Димитровграде с населением более 100 тысяч человек — остались лишь две АЗС, где еще можно найти бензин. Об этом пишет ASTRA.

У заправок выстроились огромные очереди. При этом там действует ограничение — не более 20 литров топлива на одного человека.

На других АЗС города "либо ссылаются на поломку сразу всех топливных пистолетов, либо на технические работы, либо на что-то ещё, не связанное с наличием топлива".

Житель города назвал ситуацию "каким-то ураганом, который пока невозможно осознать" и сравнил ситуацию с апокалипсисом.

Я бы понял, если бы мы были где-то в зоне обстрелов, но мы находимся в тысяче километров к востоку от Москвы,

– добавил житель.

Он считает, что это административное решение властей, поскольку таких жестких ограничений нет ни в Ульяновске, ни в соседней Самаре.

Что ещё известно о проблемах с бензином

В 18 регионах России водителям уже разрешают покупать не более 50 литров бензина или одного полного бака. А в 11 регионах сообщают о нехватке топлива на большом количестве АЗС.

Кроме того, оптовая цена на авиакеросин в России установила новый рекорд. Впервые в истории она превысила отметку в 110 тысяч рублей за тонну.