Есть ли дефицит электроэнергии в областях Украины: ответ Минэнерго
- Минэнерго заявило, что сейчас проблем с электроснабжением в украинских регионах, кроме прифронтовых, нет.
- Правительство работает над созданием резерва оборудования и облегчением процесса реконструкции энергетической инфраструктуры.
На днях в сети распространялись заявления экспертов о якобы дефиците электроэнергии в западных регионах Украины из-за релокации предприятий и населения. В Минэнерго прокомментировали состояние энергосистемы.
В комментарии РБК-Украина Минэнерго заявило, что ни в одном из украинских регионов, кроме прифронтовых, пока нет проблем с электроснабжением, передает 24 Канал.
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Есть ли проблемы со светом в областях Украины?
Сейчас говорить о сложной ситуации с электроснабжением ни в одном из регионов Украины (кроме прифронтовых) не приходится,
– сказано в комментарии изданию.
В министерстве отметили, что ни в одном регионе пока не действуют графики отключений.
Также сообщается, что правительство вместе с международными партнерами работает над созданием резерва оборудования.
Кроме того, Кабинет Министров принял решение, которое облегчает процесс реконструкции и восстановления энергетической инфраструктуры – в частности, газотранспортной системы и электросетей.
Заметим, что недавно директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что переселение людей и открытие предприятий в западной части государства привело к дефициту электроэнергии.
Напомним, что 22 июля российские войска ударили по объекту "Сумыоблэнерго", оставив более 220 тысяч абонентов без электричества.