В комментарии РБК-Украина Минэнерго заявило, что ни в одном из украинских регионов, кроме прифронтовых, пока нет проблем с электроснабжением, передает 24 Канал.

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Есть ли проблемы со светом в областях Украины?

Сейчас говорить о сложной ситуации с электроснабжением ни в одном из регионов Украины (кроме прифронтовых) не приходится,

– говорится в комментарии изданию.

В министерстве отметили, что ни в одном регионе пока не действуют графики отключений.

Также сообщается, что правительство вместе с международными партнерами работает над созданием резерва оборудования.

Кроме того, Кабинет Министров принял решение, которое облегчает процесс реконструкции и восстановления энергетической инфраструктуры – в частности газотранспортной системы и электросетей.

Заметим, что недавно директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил о том, что переселение людей и открытие предприятий в западной части государства привело к дефициту электроэнергии.

Напомним, что 22 июля российские войска ударили по объекту "Сумыоблэнерго", оставив более 220 тысяч абонентов без электричества.