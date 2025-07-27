У коментарі РБК-Україна Міненерго заявило, що в жодному з українських регіонів, окрім прифронтових, наразі немає проблем з електропостачанням, передає 24 Канал.

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Чи є проблеми зі світлом в областях України?

Наразі говорити про складну ситуацію з електропостачанням у жодному з регіонів України (крім прифронтових) не доводиться,

– йдеться у коментарі виданню.

У міністерстві зазначили, що в жодному регіоні наразі не діють графіки відключень.

Також повідомляється, що уряд разом із міжнародними партнерами працює над створенням резерву обладнання.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке полегшує процес реконструкції та відновлення енергетичної інфраструктури – зокрема газотранспортної системи та електромереж.

Зауважимо, що нещодавно директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив про те, що переселення людей та відкриття підприємств в західній частині держави призвів до дефіциту електроенергії.

Нагадаємо, що 22 липня російські війська вдарили по об'єкту "Сумиобленерго", залишивши понад 220 тисяч абонентів без електрики.