Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Які наслідки атаки на Сумщині?

Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 23 липня, на Сумщині тривають відновлювальні роботи після удару російських дронів.

Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному в галузі енергетики, хто відновлює умови для нормального енергозабезпечення,

– написав президент.

Під час атаки російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. За словами Зеленського, через пошкодження об'єктів понад 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики.

На щастя, вранці 23 липня більшу частину постачання вдалося відновити, а станом на зараз електрику майже повністю повернули.

Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі,

– підсумував Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, в середу, 23 липня, у Стамбулі має відбутися третій етап мирних переговорів між Україною та Росією. На порядку денному – обговорення обміну полоненими та повернення викрадених дітей.