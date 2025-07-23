Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Які наслідки атаки на Сумщині?
Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 23 липня, на Сумщині тривають відновлювальні роботи після удару російських дронів.
Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному в галузі енергетики, хто відновлює умови для нормального енергозабезпечення,
– написав президент.
Під час атаки російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. За словами Зеленського, через пошкодження об'єктів понад 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики.
На щастя, вранці 23 липня більшу частину постачання вдалося відновити, а станом на зараз електрику майже повністю повернули.
Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі,
– підсумував Володимир Зеленський.
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Нагадаємо, в середу, 23 липня, у Стамбулі має відбутися третій етап мирних переговорів між Україною та Росією. На порядку денному – обговорення обміну полоненими та повернення викрадених дітей.