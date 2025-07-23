Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Читайте также В Сумах прогремели взрывы: в некоторых районах пропал свет

Какие последствия атаки на Сумщине?

Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 июля, на Сумщине продолжаются восстановительные работы после удара российских дронов.

Я благодарен всем нашим ремонтным бригадам, каждому в области энергетики, кто восстанавливает условия для нормального энергообеспечения,

– написал президент.

Во время атаки российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. По словам Зеленского, из-за повреждения объектов более 220 тысяч абонентов на Сумщине остались без электричества.

К счастью, утром 23 июля большую часть электроснабжения удалось восстановить, а по состоянию на сейчас электричество почти полностью вернули.

Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре,

– подытожил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, в среду, 23 июля, в Стамбуле должен состояться третий этап мирных переговоров между Украиной и Россией. На повестке дня – обсуждение обмена пленными и возвращения похищенных детей.