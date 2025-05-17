Какие налоги должен уплатить продавец квартиры в 2025 году

В 2025 году в Украине изменились правила налогообложения при продаже недвижимости. В зависимости от количества сделок, срока владения имуществом и наличия подтверждающих документов, продавец может уплатить от 0% до 23% налогов.

Какие налоги должен платить продавец

Если это первая продажа в году, и недвижимость находилась в собственности более 3 лет или получена в наследство от родственников первой степени, налог не уплачивается, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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При других обстоятельствах продажи недвижимости налоги следующие:

5% – если это первая продажа в году, но недвижимость находилась в собственности менее 3 лет.

– если это первая продажа в году, но недвижимость находилась в собственности менее 3 лет. 18% – если это вторая или последующая продажа в году, независимо от срока владения.

Военный сбор:

5% – применяется в тех же случаях, что и НДФЛ. Если НДФЛ не уплачивается, то и военный сбор также не взимается.

Государственная пошлина:

1% – от стоимости недвижимости, уплачивается при нотариальном удостоверении договора.

Пенсионный сбор:

1% – от стоимости недвижимости, уплачивается покупателем.

Пример расчета

Если вы продаете квартиру за 1 500 000 гривен, которую приобрели за 1 000 000 гривен, и это ваша вторая продажа в году, то:

НДФЛ (18%) и военный сбор (5%) начисляются на прибыль в 500 000 гривен.

Сумма налогов: 18% + 5% = 23% от 500 000 гривен = 115 000 гривен.

Если же вы не можете подтвердить первоначальную стоимость приобретения, налоги начисляются на всю сумму продажи – 1 500 000 гривен, что составляет 345 000 гривен.

От уплаты НДФЛ и военного сбора освобождаются: