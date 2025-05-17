Какие налоги должен уплатить продавец квартиры в 2025 году
- В 2025 году в Украине изменились правила налогообложения при продаже недвижимостиналог не уплачивается, если это первая продажа в году, и недвижимость находилась в собственности более 3 лет или получена в наследство от родственников первой степени.
- При других условиях: 5% налог на первую продажу в году (менее 3 лет владения), 18% на вторую или последующую продажу, 1% государственная пошлина, 1% пенсионный сбор (платит покупатель), 5% военный сбор (если применяется НДФЛ).
В 2025 году в Украине изменились правила налогообложения при продаже недвижимости. В зависимости от количества сделок, срока владения имуществом и наличия подтверждающих документов, продавец может уплатить от 0% до 23% налогов.
Какие налоги должен платить продавец
Если это первая продажа в году, и недвижимость находилась в собственности более 3 лет или получена в наследство от родственников первой степени, налог не уплачивается, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Читайте также Какую сумму средств можно переводить с карты на карту
При других обстоятельствах продажи недвижимости налоги следующие:
- 5% – если это первая продажа в году, но недвижимость находилась в собственности менее 3 лет.
- 18% – если это вторая или последующая продажа в году, независимо от срока владения.
Военный сбор:
5% – применяется в тех же случаях, что и НДФЛ. Если НДФЛ не уплачивается, то и военный сбор также не взимается.
Государственная пошлина:
1% – от стоимости недвижимости, уплачивается при нотариальном удостоверении договора.
Пенсионный сбор:
1% – от стоимости недвижимости, уплачивается покупателем.
Пример расчета
Если вы продаете квартиру за 1 500 000 гривен, которую приобрели за 1 000 000 гривен, и это ваша вторая продажа в году, то:
НДФЛ (18%) и военный сбор (5%) начисляются на прибыль в 500 000 гривен.
Сумма налогов: 18% + 5% = 23% от 500 000 гривен = 115 000 гривен.
Если же вы не можете подтвердить первоначальную стоимость приобретения, налоги начисляются на всю сумму продажи – 1 500 000 гривен, что составляет 345 000 гривен.
От уплаты НДФЛ и военного сбора освобождаются:
Лица, которые продают недвижимость, находившуюся в собственности более 3 лет, и это первая продажа в году.
Лица, которые продают унаследованную недвижимость от родственников первой степени.
Лица с инвалидностью I группы, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица, которые получили компенсацию за разрушенное жилье.