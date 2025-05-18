Какие налоги надо уплатить при продаже квартиры

В 2025 году налоги при продаже жилья могут существенно ударить по карману. Все зависит от количества сделок и длительности владения имуществом.

Какие налоги при продаже квартиры

Некоторые продавцы освобождаются от налогов, тогда как другие вынуждены платить более 10% сборов, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Налоговые правила в 2025 году ужесточились, особенно в отношении повторных продаж недвижимости. Если человек продает первый объект жилой недвижимости за год и владел им более 3 лет – он не платит ни налога на прибыль, ни военного сбора.

Однако, если владелец продает второй объект в пределах того же года, то платит 18% налога на прибыль и 5% военного сбора. Такая же ставка действует и для последующих продаж.

В случае с коммерческой недвижимостью налоги неизменны:

5% НДФЛ;

5% военного сбора;

1% госпошлины (независимо от продолжительности владения или количества сделок).

Важно! Налоговый кодекс Украины предусматривает ряд исключений, когда продажа недвижимости может быть освобождена от налогов. Например, если жилье было получено в наследство от родителей или детей и продается раньше трехлетнего срока владения, налог на прибыль платить не нужно.