Какие налоги надо уплатить при продаже квартиры
- В 2025 году налоги при продаже жилья зависят от количества сделок и длительности владения имуществом, с возможностью освобождения от налогов при определенных условиях.
- При продаже второго объекта недвижимости в пределах одного года, владелец уплачивает 18% налога на прибыль и 5% военного сбора; для коммерческой недвижимости налоги составляют 5% НДФЛ, 5% военного сбора и 1% госпошлины.
В 2025 году налоги при продаже жилья могут существенно ударить по карману. Все зависит от количества сделок и длительности владения имуществом.
Какие налоги при продаже квартиры
Некоторые продавцы освобождаются от налогов, тогда как другие вынуждены платить более 10% сборов, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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Налоговые правила в 2025 году ужесточились, особенно в отношении повторных продаж недвижимости. Если человек продает первый объект жилой недвижимости за год и владел им более 3 лет – он не платит ни налога на прибыль, ни военного сбора.
Однако, если владелец продает второй объект в пределах того же года, то платит 18% налога на прибыль и 5% военного сбора. Такая же ставка действует и для последующих продаж.
В случае с коммерческой недвижимостью налоги неизменны:
5% НДФЛ;
5% военного сбора;
1% госпошлины (независимо от продолжительности владения или количества сделок).
Важно! Налоговый кодекс Украины предусматривает ряд исключений, когда продажа недвижимости может быть освобождена от налогов. Например, если жилье было получено в наследство от родителей или детей и продается раньше трехлетнего срока владения, налог на прибыль платить не нужно.