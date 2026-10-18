Министерство финансов уже выбрало консультантов, которые будут сопровождать реализацию государственных пакетов акций обоих банков. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Как будет проходить продажа

Ожидается, что новая правительственная комиссия возьмет на себя ключевые организационные вопросы приватизации. Она будет отвечать за определение порядка проведения конкурсов и непосредственно допускать участников к торгам.

Кроме того, именно этот орган будет согласовывать стартовую стоимость финансовых учреждений.

При формировании цены будут учитываться рекомендации выбранных консультантов и самих победителей торгов. Все окончательные решения по продаже комиссия будет передавать на утверждение Кабмина.

По словам главы правительства, главная задача сейчас заключается в обеспечении максимально прозрачного и конкурентного процесса. К работе также планируется привлечь представителей международных финансовых организаций и институтов ЕС.

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Напомним, что "Сенс Банк" был национализирован 21 июля 2023 года. Соответствующее решение было принято из-за санкций против бывших мажоритарных акционеров – российских миллиардеров Михаила Фридмана, Петра Авена и других, что угрожало стабильности финансовой системы.

Из-за санкций владельцы больше не могли поддерживать достаточный уровень капитала банка.