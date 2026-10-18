Міністерство фінансів уже обрало радників, які супроводжуватимуть реалізацію державних пакетів акцій обох банків. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Як відбуватиметься продаж

Очікується, що нова урядова комісія візьме на себе ключові організаційні питання приватизації. Вона відповідатиме за визначення порядку проведення конкурсів та безпосередньо допускатиме учасників до торгів.

Крім того, саме цей орган погоджуватиме стартову вартість фінансових установ.

Під час формування ціни враховуватимуть рекомендації обраних радників та самих переможців торгів. Усі остаточні рішення щодо продажу комісія передаватиме на затвердження Кабміну.

За словами глави уряду, головне завдання зараз полягає у забезпеченні максимально прозорого та конкурентного процесу. До роботи також планують залучити представників міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.

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Нагадаємо, "Сенс Банк" був націоналізований 21 липня 2023 року. Відповідне рішення ухвалили через санкції проти колишніх мажоритарних акціонерів – російських мільярдерів Михайла Фрідмана, Петра Авена та інших, що загрожувало стабільності фінансової системи.

Через санкції власники більше не могли підтримувати достатній рівень капіталу банку.