У прессрелізі "Сенс Банку" ідеться, що Кузьмін пішов "з особистих причин". Нагадаємо, "Сенс Банк" – це колишній "Альфа-банк", який нещодавно націоналізували. Він належить до 15 системно важливих українських банків.
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Що відомо про звільнення
Дмитро Кузьмін керував банком лише три тижні – а його призначали на три роки. За даними журналістів, його звільнила наглядова рада "Сенс Банку". Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що відставка була раптовою і після нетривалої хвороби Кузьміна. Утім, можливу відставку голови правління "Сенс Банку" раніше прогнозували – у зв'язку з деякими проблемами зі здоров'ям Кузьміна і "не надто переконливою роботою нового менеджменту в перші тижні".
Дмитро Кузьмін був топменеджером кількох банків, зокрема "Універсал банку".
Тимчасовою виконувачкою обов'язків голови призначена Олена Зубченко – колишня членкиня наглядової ради Державної іпотечної установи та директорка Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів. Процес відбору та призначення нового голови правління "почнеться якнайшвидше", запевнили у банку.
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Що відомо про націоналізацію
- Через те, що банк був пов'язаний із підсанкційними олігархами, у НБУ заявили, що "їхня підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку". Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізувати фінустанову.
- Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі – громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.
- Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" 21 липня. Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.
- Була інформація, що після націоналізації "Сенс Банку" бюджет втратить до 5 мільярдів гривень. "Сенс Банк" – одна з трьох установ, авторизованих для обслуговування гемблінгових операцій.