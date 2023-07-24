За даними джерела "Інформатора", державні банки, хоч і є формальними учасниками гемблінгових операцій, насправді не поспішають обслуговувати такі транзакції. Під загрозою опинилися близько 5 мільярдів гривень щорічних надходжень до держбюджету, які в умовах війни Україні вкрай необхідні.

Читайте також Припиніть це робити: 5 помилок, які заважають вигравати в онлайн-казино

"Подібні транзакції є високоризиковими, у класифікаторі MCC мають код 7995, їх процесинг дозволений обмеженій кількості банків і вимагає купу спеціальних дозволів, як з боку НБУ, так і з боку Mastercard/Visa", – пояснює видання.

Так, в Україні для цього було авторизовано лише три банківські установи: державний "Укргазбанк" та два комерційні – "Сенс Банк" та банк Конкорд.

"Укргазбанк" де-факто обслуговуванням гемблінгових операцій не займався.

Не хочуть подібні бізнеси ганяти свої гроші через державну установу з низки причин, серед яких особливості фінмоніторингу та неповороткість IT-підрозділу "Укргазбанку",

– уточнює "Інформатор".

Тепер до розряду державних переходить і "Сенс". Тож імовірно, що гемблінг-установам теж стане в ньому дискомфортно, йдеться у публікації. Відтак єдиним комерційним гравцем залишається лише Конкорд Банк.

Видання акцентує на тому, що казино в Україні тепер матимуть рівно два варіанти проведення платежів.

Перший – це перейти в працюючий Конкорд Банк, який є відносно невеликою установою і на сьогодні проходить перевірку НБУ. При цьому грошові потоки та податки буде видно, і є певна ймовірність збереження наповнення бюджету.

Другий варіант – повністю перейти в тінь, використовуючи для поповнення традиційні «каламутні» канали, а саме р2р, крипту та міскодинг.