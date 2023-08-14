В пресс-релизе "Сенс Банка" говорится, что Кузьмин ушел "по личным причинам". Напомним, "Сенс Банк" – это бывший "Альфа-банк", недавно национализированный. Он принадлежит к 15 системно важным украинским банкам.

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Что известно об увольнении

Дмитрий Кузьмин руководил банком всего три недели – а его назначали на три года. По данным журналистов, его уволил наблюдательный совет "Сенс Банка". Нардеп Ярослав Железняк отметил, что отставка была внезапной и после непродолжительной болезни Кузьмина. Впрочем, возможную отставку председателя правления "Сенс Банка" ранее прогнозировали – в связи с некоторыми проблемами со здоровьем Кузьмина и "не слишком убедительной работой нового менеджмента в первые недели".

Дмитрий Кузьмин был топ-менеджером нескольких банков, в том числе "Универсал банка".

Временной исполняющей обязанности председателя назначена Елена Зубченко –бывший член наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения и директор Департамента финансовой политики Министерства финансов. Процесс отбора и назначения нового главы правления "начнется как можно быстрее", заверили в банке.

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Что известно о национализации