В столице России ограничивают продажу бензина: все из-за действий Украины

В России разворачивается топливный кризис, который происходит на фоне продолжающихся украинских ударов по НПЗ. Дефицит автомобильного топлива добрался до столичного региона страны, тогда как ранее он "дошел" до оккупированных территорий.

Что происходит с топливом в России?

Новый порядок отпуска топлива будет действовать "до дальнейших распоряжений", о чем пишет The Moscow Times.

В Новой Москве на автозаправочных станциях начали появляться объявления:

об ограничении продажи бензина до 60 литров в одни руки;

а дизельного топлива – до 100 литров.

В тексте напомнили, что в оккупированном Россией Севастополе власти сначала ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки. Также ввели талоны на дизельное топливо, а впоследствии заявили о "временном" отсутствии бензина АИ-92 и АИ-95.

В Крыму также начали отпускать не более 20 литров АИ-95 в одни руки.

Обратите внимание! Лимиты на продажу топлива установили и в других оккупированных регионах Украины – в Запорожской и Донецкой областях.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов было нанесено по нефтепроводам, нефтебазам и портам.

По данным Reuters, ко второй половине мая в России остановились нефтеперерабатывающие заводы суммарной мощностью 238 тысяч тонн в сутки. Это около четверти от общероссийских мощностей.

Но в центральной части страны нефтепереработка практически остановилась после ударов по крупным заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. Вместе они производили:

более 30% всего автомобильного бензина в стране;

около 25% дизельного топлива.

Обратите внимание! Кроме того, в России возникли трудности с сухопутной доставкой топлива в Крым.

Что еще известно о ситуации с бензином в России?

В России якобы хотят стабилизировать ситуацию с топливом. Поэтому сейчас ввели запрет на экспорт авиационного керосина. Он будет действовать до 30 ноября текущего года.

Топливный дефицит сохраняется и в оккупированном Крыму. Сообщается, что автозаправочные станции пустеют, а водители вынуждены долго ждать своей очереди. Более того, с 31 мая реализацию бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС вообще ограничили.

В частности некоторые россияне жаловались, что на ближайшие 5 районов работает только одна заправка. Но для этого следует стоять примерно 2 часа в очереди, а на некоторых АЗС бензин не продают даже по талонам.

Ранее стало известно, что продажа бензина марки АИ-95 на АЗС ATAN и ТЭС будет осуществляться в Крыму только по талонам. Марки АИ-92 с 31 мая можно приобрести не более, чем 20 литров на одно транспортное средство. Кроме того, заправка в канистры запрещена.