Зерновое соглашение в обмен на SWIFT: как шантаж России начинает набирать обороты, – Reuters

Россия пытается восстановить подключение ее банков к системе SWIFT посредством шантажа. Речь идет о "зерновом соглашении", которое власти страны-агрессорки отказываются продолжать.

Российский шантаж работает

Источники Reuters сообщают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Владимиру Путину предложение, которое позволило бы продлить зерновое соглашение в обмен на подключение дочерних компаний российского сельскохозяйственного банка к SWIFT.

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что одной из санкционных мер в отношении России после вторжения в Украину стало отключение ее банковских учреждений от SWIFT. Речь идет о 7 российских банках. Интересно, что SWIFT обеспечивает безопасность денежных обменов и облегчает трансграничные денежные переводы. Если страну лишить такой системы, это вернет ее банковский сектор на 30 лет назад.

Власти России намерены возобновить подключение российского агробанка "Россельхозбанк" к международной платежной сети. В Евросоюзе отказались рассматривать эту возможность, впрочем, там не возразили, что появится возможность подключить к системе дочерние компании банка.

Письмо Путину

Еще раньше генсек ООН направил письмо Путину, предлагая пути дальнейшего содействия экспорту.

Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море,

– добавил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Никаких подробностей по поводу письма не сообщили, но в ООН отметили, что Гутерреш общается со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения.

"Зерновая сделка"