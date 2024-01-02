Будут дорожать и дешеветь: каких продуктов в январе ждут новые цены

Ожидается, что в январе цены на некоторые продукты возрастут. Речь идет об овощах, фруктах, хлебобулочных изделиях. Кроме того, яйца уже начали расти в цене, и это продлится до Пасхи. К счастью, крупы несколько подешевеют, а мясо будет оставаться на уровне цен в декабре 2023 года.

Дорого ли будут стоить овощи и фрукты в январе

В комментарии 24 Каналу ученая Инна Сало рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в январе ожидается незначительное подорожание плодоовощных.

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Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" На формирование их стоимости будут влиять, прежде всего, объемы товарного предложения, платежеспособный спрос населения, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Цены на овощи борщевого набора в январе могут повыситься против цен по состоянию на 28 декабря 2023 года по данным Минфина Украины:

капуста белокочанная – до 15 гривен за килограмм (+6%),

– до 15 гривен за килограмм (+6%), свекла – до 15,50 гривны (+4%),

– до 15,50 гривны (+4%), морковь – до 15 гривен (+6%),

– до 15 гривен (+6%), картофель – до 22,50 гривны (+1,5%).

Цена на репчатый лук может вырасти больше из-за высокого спроса на нее и ограниченность качественного предложения – до 18 гривен за килограмм (+8%) против средней цены по состоянию на 28 декабря 2023 – 16,72 гривны.

Как могут вырасти цены на фрукты:

В январе цены на яблоки могут вырасти до 19 гривен за килограмм (+9%),

могут вырасти до 19 гривен за килограмм (+9%), на виноград – до 205 гривен за кило (+3%),

Относительно импортируемых плодов наблюдается неклассическая ситуация. Зимой их предложение расширяется, но цены все равно растут в среднем до 3% – из-за нарушенной логистики и подорожания топлива и доставки,

– говорит Инна Сало.

цена на апельсины ожидается до 80 гривен за килограмм,

ожидается до 80 гривен за килограмм, на лимоны – до 72 гривен,

– до 72 гривен, на бананы – до 62 гривен,

– до 62 гривен, мандарины – до 65 гривен.

Прогноз цен на яйца

Для 24 Каналу ученая Светлана Пашко рассказала, что в течение года происходит колебание цен на куриные яйца. С сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения – поэтому птицефабрики поднимают оптово-отпускные цены.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Это приводит к увеличению потребительских и розничных цен в торговой сети.

По состоянию на 28 декабря 2023 года, по данным Минфина, цена на яйца "Наседка" достигла уровня 61,99 гривны за десяток,

на яйца "Ясенсвит" – 65,90 гривны за десяток. То есть, только за 1 месяц произошел рост цены на 3,6 – 6,2%.

Если в июле – августе цена на куриные яйца в супермаркетах Украины составляла 45,82 – 48,72 гривны за десяток, то в ноябре – 59,83 – 62,01 гривны за десяток. То есть, за три осенних месяца цена выросла на 30,6 – 27,3%.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, такой уровень цен на яйца останется до новогодних праздников, продержится до Пасхи, а затем начнет постепенно уменьшаться.

Но это при условии, что в стране не ухудшится ситуация, связанная с полномасштабной агрессией России на территорию Украины, и прекратятся атаки агрессора на инфраструктуру, особенно на отечественную энергетическую систему, от которой в значительной степени зависит яичная отрасль птицеводства,

– говорит Пашко.

Стоимость круп и хлебобулочных изделий

Как сообщила 24 Каналу эксперт Светлана Черемисина цены на крупы в январе 2024 года будут снижаться.

Светлана Черемисин Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" В ноябре – декабре 2023 года ценовая ситуация с крупами продолжает свою положительную динамику удешевления.

Цена на гречку по сравнению с октябрем снизилась еще почти на 10% – до 32,98 гривны за килограмм,

по сравнению с октябрем снизилась еще почти на 10% – до 32,98 гривны за килограмм, Пшено подешевело на 5,6% – до 28,06 гривны,

подешевело на 5,6% – до 28,06 гривны, Крупы манные и ячные упали в цене на 1,4% и 4% соответственно и стоят сейчас 21,53 гривны и 16,31 гривны,

упали в цене на 1,4% и 4% соответственно и стоят сейчас 21,53 гривны и 16,31 гривны, Рис подешевел на 0,9% – до 51,60 гривны,

подешевел на 0,9% – до 51,60 гривны, При этом крупы пшеничные испытали незначительное подорожание – на 1,3% и стоят сейчас 17,02 гривны.

А в течение ноября – декабря мука потеряла в цене 0,5% – до 15,81 гривны за килограмм. Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы подешевели на 1,5% – до 29,80 гривны за килограмм,

– добавляет специалист.

В свою очередь все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно продолжают дорожать:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 0,7% – до 43,02 гривны за килограмм,

батон подорожал на 0,7% – до 22,96 гривны за 500 граммов,

хлеб пшеничный из муки первого сорта вырос в цене на 0,8% – до 35,77 гривны,

ржаной хлеб подорожал на 0,7% – до 36,72 гривны.

Гречка может подешеветь еще на 5 – 7%, а цена на муку будет оставаться стабильной,

может подешеветь еще на 5 – 7%, а будет оставаться стабильной, Ценовая динамика по другим видам круп – рис, пшено – может испытать незначительное колебание в пределах 3 – 5%,

– может испытать незначительное колебание в пределах 3 – 5%, При этом ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия в диапазоне 0,5 – 1% в месяц.

Что будет с мясом

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в январе 2024 года ценовая ситуация на крупы и муку будет благоприятной для потребителей.

По словам эксперта Натальи Копытец, которыми она поделилась с 24 Каналом, по состоянию на 28 декабря 2023 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года цены в продуктовых супермаркетах на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – выросли на 5,7 – 37,0%.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" В 2023 году, как и в прошлом году больше всего среди основных видов мяса подорожали сало домашнее и свинина. То есть второй год подряд наблюдается тренд к постоянному и наибольшему росту цены на продукцию свиноводства.

Как добавляет госпожа Наталья, это обусловлено военными действиями России на территории Украины и ее последствиями, которые негативно повлияли на отрасль свиноводства. Подорожание свинины происходит вследствие уменьшение ее предложения – уменьшилось внутреннее производство и объемы импорта, а также в период праздников, где блюда из свинины традиционны.

За год цены на сало домашнее в продуктовых супермаркетах выросли на 37,0% – до 259 гривен за килограмм,

в продуктовых супермаркетах выросли на 37,0% – до 259 гривен за килограмм, тогда как сало соленое подешевело на 7,0% – до 243,97 гривны за килограмм,

подешевело на 7,0% – до 243,97 гривны за килограмм, а розничные цены на свинину увеличились за этот период на 11,6 – 27,2%,

увеличились за этот период на 11,6 – 27,2%, курятина стала дороже на 5,7 – 23,2%,

стала дороже на 5,7 – 23,2%, рост цен на мясо птицы происходит вследствие роста спроса на этот самый дешевый вид мяса,

происходит вследствие роста спроса на этот самый дешевый вид мяса, наименьшие изменения за год претерпели цены на говядину – гуляш и ребра, которые прибавили в цене 7,4 – 9,3%.

Это обусловлено тем, что цены на говядину самые высокие при низкой покупательной способности потребителей.

Согласно прогнозам ученых Института аграрной экономики, повышенный спрос на мясо в канун рождественских и новогодних праздников обусловил рост розничных цен на основные виды мяса в среднем до 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2023 года.