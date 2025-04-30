Налоги для онлайн-продавцов: законопроект зарегистрировали в Раде

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает ввести новый механизм налогообложения для онлайн-продаж. Речь идет о гражданах, которые осуществляют продажи или предоставляют услуги через цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka, Prom.

Что известно о налогах на онлайн-продажи

Законопроект предусматривает, что продавцы-резиденты смогут платить льготный налог в размере 5% при условии соблюдения нескольких критериев, передает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

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Инициатива охватывает не только онлайн-торговлю товарами, но и другие виды деятельности, в частности сдачу в аренду жилья, недвижимости или автомобилей.

Чтобы иметь право на льготную ставку 5% налогов, лицо должно соответствовать следующим критериям:

быть совершеннолетним (от 18 лет);

иметь как минимум один специальный счет для получения доходов;

осуществлять расчеты в наличной или безналичной форме;

не находиться в санкционных списках;

не иметь статуса самозанятого лица;

не привлекать наемных работников;

иметь годовой доход не более чем 6,7 миллиона гривен.

Для тех граждан, которые осуществили не более трех продаж на общую сумму до 2 000 евро в течение года, предусмотрено упрощение – открывать специальный счет не нужно.

Это позволяет не обременять случайных или эпизодических продавцов лишней отчетностью, сосредоточив внимание государства на более системной коммерческой деятельности.