Налоги для онлайн-продавцов: законопроект зарегистрировали в Раде
- Кабмин подал законопроект в Верховную Раду для налогообложения онлайн-продаж, охватывающий торговлю товарами и сдачу в аренду.
Льготный налог 5% для продавцов-резидентов с определенными критериями, в частности годовым доходом не более 6,7 млн гривен и без наемных работников.
Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает ввести новый механизм налогообложения для онлайн-продаж. Речь идет о гражданах, которые осуществляют продажи или предоставляют услуги через цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka, Prom.
Что известно о налогах на онлайн-продажи
Законопроект предусматривает, что продавцы-резиденты смогут платить льготный налог в размере 5% при условии соблюдения нескольких критериев, передает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
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Инициатива охватывает не только онлайн-торговлю товарами, но и другие виды деятельности, в частности сдачу в аренду жилья, недвижимости или автомобилей.
Чтобы иметь право на льготную ставку 5% налогов, лицо должно соответствовать следующим критериям:
быть совершеннолетним (от 18 лет);
иметь как минимум один специальный счет для получения доходов;
осуществлять расчеты в наличной или безналичной форме;
не находиться в санкционных списках;
не иметь статуса самозанятого лица;
не привлекать наемных работников;
иметь годовой доход не более чем 6,7 миллиона гривен.
Для тех граждан, которые осуществили не более трех продаж на общую сумму до 2 000 евро в течение года, предусмотрено упрощение – открывать специальный счет не нужно.
Это позволяет не обременять случайных или эпизодических продавцов лишней отчетностью, сосредоточив внимание государства на более системной коммерческой деятельности.