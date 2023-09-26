Самые актуальные профессии в 2023 году: какие специалисты получают наивысшие зарплаты

Рынок труда в Украине быстро меняется. Рост зарплаты пропорционален улучшению экономики и увеличению количества вакансий.

Какие профессии в Украине самые привлекательные

Госслужба занятости сообщает, что сейчас на рынке 220 тысяч актуальных вакансий. Больше всего ценятся высококвалифицированные кадры и желающие работать в сфере торговли.

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С ростом популярности определенных профессий увеличивается и их оплата. Сейчас работодатели нуждаются в таких специалистах:

9 379 актуальных вакансий от компаний, которые ищут продавца-консультанта, таким специалистам предлагают – 50 тысяч гривен;

7 416 – менеджеры по продажам, которые могут получать 275 тысяч гривен;

6 057 – повара – 55 тысяч гривен;

5 962 – бухгалтеры – 80 тысяч гривен;

4 346 – грузчики – 40 тысяч гривен;

3 385 – врачи – 120 тысяч гривен;

2 812 – швеи – 50 тысяч гривен;

2 382 – баристы – 50 тысяч гривен;

2 336 – водители авто – 60 тысяч гривен;

2 030 – машинисты – 66 тысяч гривен.

Больше всего работодатели готовы платить тем сотрудникам, которые согласны на специальные условия. Например, частые командировки, тяжелый или ненормированный график. Высокая зарплата, но небольшое количество предложений на рынке предлагается для таких специальностей:

110 тысяч гривен может получать специалист по разработке компьютерных программ;

90 тысяч гривен – инженер-программист;

70 тысяч гривен – литейщик металлов и сплавов;

60 тысяч гривен – слесарь-инструментальщик;

52 тысячи гривен – агроном;

49 тысяч гривен – директор почтового отделения;

45 тысяч гривен – архитектор;

42 тысячи гривен – аналитик в банке.

В Госслужбе занятости отмечают, что средний размер зарплат, которые подаются в вакансиях – 11 тысяч гривен, при этом этот же показатель общий по Украине – 16 500 гривен.

Минимальная заработная плата в Украине – 6 700 гривен.