Які професії в Україні найпривабливіші

Держслужба зайнятості повідомляє, що зараз на ринку є 220 тисяч актуальних вакансій. Найбільше цінуються висококваліфіковані кадри та охочі працювати у сфері торгівлі.

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Зі зростанням популярності певних професій, збільшується і їхня оплата. Зараз роботодавці потребують таких спеціалістів:

9 379 актуальних вакансій від компаній, які шукають продавця-консультанта, таким спеціалістам пропонують – 50 тисяч гривень;

7 416 – менеджери з продажу, які можуть отримувати 275 тисяч гривень;

6 057 – кухарі – 55 тисяч гривень;

5 962 – бухгалтери – 80 тисяч гривень;

4 346 – вантажники – 40 тисяч гривень;

3 385 – лікарі – 120 тисяч гривень;

2 812 – швачки – 50 тисяч гривень;

2 382 – баристи – 50 тисяч гривень;

2 336 – водії авто – 60 тисяч гривень;

2 030 – машиністи – 66 тисяч гривень.

Найбільше роботодавці готові платити тим співробітникам, які згідні на спеціальні умови. Наприклад, часті відрядження, важкий чи ненормований графік. Висока зарплата, але невелика кількість пропозицій на ринку пропонується для таких спеціальностей:

110 тисяч гривень може отримувати фахівець з розроблення комп'ютерних програм;

90 тисяч гривень – інженер-програміст;

70 тисяч гривень – ливарник металів та сплавів;

60 тисяч гривень – слюсар-інструментальник;

52 тисячі гривень – агроном;

49 тисяч гривень – директор поштового відділення;

45 тисяч гривень – архітектор;

42 тисячі гривень – аналітик в банку.

У Держслужбі зайнятості позначають, що середній розмір зарплат, які подаються у вакансіях – 11 тисяч гривень, при цьому цей же показник загальний по Україні – 16 500 гривень

Зауважте! Мінімальна заробітна плата в Україні – 6 700 гривень.