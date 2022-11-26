Рост не будет шоковым: каким будет курс доллара в декабре
В конце ноября – начале декабря курс доллара будет в пределах текущего коридора. И хотя трудно спрогнозировать, как именно будет реагировать доллар на разные события, но, по мнению экспертов, слишком глобального изменения валютных трендов не предвидится.
Доллар на следующую неделю
В комментарии 24 каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK), отметил, что валютный рынок сейчас относительно стабилен.
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Во-первых, нет существенных экономических оснований для ощутимых изменений курса (незначительные темпы инфляции, финансовая помощь стран-партнеров: на 2023 год Европарламент принял помощь на 18 миллиардов евро). Во-вторых, с конца октября мы наблюдаем относительный баланс между спросом и предложением на наличную валюту.
Следовательно, в течение следующей недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5–41 гривны за доллар. То есть глобальное изменение валютных трендов не предвидится.
Декабрь не за горами: ожидать ли изменений
Как рассказывает Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, пока сложно спрогнозировать ситуацию с американским долларом этой зимой.
В декабре, когда банки начнут массово выплачивать клиентам валюту, приобретенную "на депозит", на рынке может возникнуть дефицит наличности. Каким будет баланс всех факторов, какой будет общая ситуация в стране в декабре – сказать очень трудно. А значит, делать более-менее релевантный курсовой прогноз невозможно. Отмечу лишь, что запущенные Национальным банком "депозитные" схемы приобретения валюты достаточно эффективно сдерживают спекулятивные настроения на наличном рынке: все последние попытки повышения приводили к достаточно скромному росту курса.
По прогнозу Германа Марченко, в начале декабря сработает так называемый "сезонный фактор" и курс доллара может несколько увеличиться – в среднем до 3%, то есть максимально до 42 гривен.
В конце года американский доллар может стоить в пределах 42 – 43 гривны. Для граждан такой рост курса, без чрезмерных скачков, будет планомерным, а не шоковым,
– говорит собеседник.
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Что будет сдерживать доллар зимой
Сдерживать курс в декабре будут несколько факторов:
- сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%;
- развитие банковских программ по приобретению безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах;
- финансовая помощь стран-партнеров Украины;
- постепенное развитие экономики на освобожденных территориях;
- новые победы украинской армии;
Следовательно, в начале января 2023 года ситуация на наличном рынке будет стабильной и прогнозируемой, однако стоимость американского доллара не опустится ниже 41,5 – 42 гривен.
Курс доллара на сегодня
- По данным Минфина, 25 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривен, а продать за 40,50 гривны.
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,89 гривны, а продают – за 40,35 гривны, по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны, а продажа – 40,35 гривны.