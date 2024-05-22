Тренд на небольшую девальвацию: будет ли доллар в июне по 40 гривен

Одобрение помощи Украине от США придало Нацбанку больше уверенности, именно поэтому курс на сегодня подконтролен регулятору. Ожидается, что до июня нацвалюта может немного девальвировать. Максимальная отметка – до 40 гривен.

Есть ли риск девальвации гривны до конца года

Эксперт Даниил Монин в комментарии 24 Каналу рассказал, что ситуация с курсом в мае является довольно стабильной.

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Сейчас Министерство финансов Украины имеет запасы для финансирования бюджета до конца лета, а с американской помощью в виде беспроцентных кредитов на сумму 7,8 миллиарда долларов – до конца года.

Таким образом, стабильность по финансовой помощи по согласованным графикам только добавляет уверенности Нацбанку для работы в плановом режиме.

Даниил Монин Экономист Пока не известно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае макрофинансовая поддержка США – это полная подконтрольность курса желанием Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году.

Какой курс прогнозируется летом

Монин считает, что на сегодня Национальный банк изменил свою политику курсообразования. Речь идет о том, что со сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации нацвалюты.

Общий тренд – это небольшая девальвация,

– добавляет экономист.

Учитывая низкую инфляцию, лучший экспорт, чем прогнозировалось, и плановый приход внешней помощи, в июне стоит ожидать курс около 39,5 – 40 гривен за доллар.

Что происходит с долларом на наличном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии для 24 Канала рассказала, что ввиду завершения периода уплаты налогов бизнесом, в период с 20 мая по 26 мая в безналичном сегменте не стоит ожидать роста доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую

Золотько добавляет, что пределы возможных колебаний курса могут достигать от 39,7 – 40,2 гривны за доллар.

В то же время банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что курсы валют на этой неделе могут как расти, так и снижаться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Но в условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне.

Прогнозируются следующие коридоры валютных колебаний: