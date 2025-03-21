Еще одна неделя курсового штиля: каким будет курс валют

Вследствие режима управляемой гибкости, что минимизирует текущие колебания и монетарным мерам, например увеличение учетной ставки до 15,5%, которые должны поддерживать устойчивость гривны, "приглушить" потребительские цены и повлиять на курсовую стабильность, валютный рынок на следующей неделе будет довольно прогнозируемым.

Что будет сдерживать доллар от роста на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что кроме режима управляемой гибкости и монетарным мерам важным аргументом для стабильности рынка станет также посевная.

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Дело в том, что аграрии сейчас активно участвуют, реализуя валютный излишек.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка То есть пока нет никаких объективных причин для того, что курс американской валюты стремительно рос.

В то же время Лесовой отмечает, что колебания курса евро взамен будут зависеть от мировой конъюнктуры торговли в паре с долларом и таможенная политика США и обратные меры Евросоюза.

Несмотря на чисто экономические факторы на валютный рынок может давить война и ее пагубные экономические последствия, достигнуты промежуточные решения о приостановлении боевых действий или "черновик" плана примирения,

– говорит господин Тарас.

Кроме того, информационное давление на украинское общество и сеяние паники может потенциально повлиять на текущую курсовую ситуацию.

Общие характеристики рынка с 24 по 30 марта

Коридоры валютных колебаний: 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке).

41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Лесовой объясняет, что пока отсутствуют основания для изменения тренда, а потому курс доллара будет оставаться на позициях начала марта.

Таким образом, пока отсутствуют основания для существенного изменения тренда: курс доллара будет оставаться на позициях начала марта, а вот евро будет иметь более "крепкий" вид и колебания этой валюты могут быть более оживленными.