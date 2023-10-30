НБУ существенно снизил учетную ставку

Банкир Анна Золотько во время разговора с 24 Каналом отметила, что с одной стороны, регулятор прибегнул к очень существенному, гораздо более глубокому ожиданию рынка, снижению учетной ставки сразу на 4% до 16%. Но при этом откорректировал дизайн монетарной политики таким образом, что процентная политика осталась неизменной.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Этот шаг НБУ был сделан в основном для сохранения привлекательности гривневых депозитов для населения. И рынок считал сигнал однозначно: снижение стоимости иностранной валюты на наличном рынке существенно ускорилось во второй половине недели. В конце концов, за прошедшие 7 дней цена доллара упала почти на 20 копеек и в начале этой недели курс продажи американской валюты составляет около 37,85 – 37,90 гривен за доллар.

Что на безналичном рынке

Вместе с тем на безналичном рынке ситуация остается стабильной. На прошлой неделе котировки на валютном рынке Украины колебались в пределах 36,4 – 36,6 гривны за доллар. Объем же интервенций НБУ несколько снизился по сравнению с предыдущей неделей до 676,6 миллиона долларов.

Этот фактор вместе со сниженным спросом со стороны населения на покупку безналичной валюты, который наблюдался в течение последней недели, усилил конкуренцию среди банков,

– рассказала Золотько.

Продажу безналичной валюты в пределах 50 тысяч гривен предлагают более 40 банков, поэтому финучреждения все активнее начинают конкурировать между собой, снижая стоимость безналичных долларов как при покупке в пределах 50 тысяч гривен, так и в пределах 200 тысяч гривен с последующим размещением на трехмесячном депозите. Банкир отметила, что этот тренд также оказывает умеренное давление на наличный рынок.

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Из-за периода выплат зарплат украинцам я ожидаю на этой неделе замедления указанных трендов. По моему мнению, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,6 – 38,2 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

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