НБУ суттєво знизив облікову ставку

Банкірка Анна Золотько під час розмови з 24 Каналом зауважила, що з одного боку, регулятор вдався до дуже суттєвого, набагато глибшого за очікування ринку, зниження облікової ставки одразу на 4% до 16%. Але при цьому ж відкоригував дизайн монетарної політики так, що процентна політика залишилася незмінною.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цей крок НБУ було зроблено здебільшого для збереження привабливості гривневих депозитів для населення. Й ринок зчитав сигнал однозначно: зниження вартості іноземної валюти на готівковому ринку суттєво прискорилося у другій половині тижня. Зрештою за минулі 7 днів ціна долара впала майже на 20 копійок й на початку цього тижня курс продажу американської валюти становить близько 37,85 – 37,90 гривень за долар.

Що на безготівковому ринку

Разом з тим на безготівковому ринку ситуація залишається стабільною. Протягом минулого тижня котирування на валютному ринку України коливалися в межах 36,4 – 36,6 гривні за долар. А обсяг інтервенцій НБУ дещо знизився у порівняння з попереднім тижнем до 676,6 мільйона доларів.

Цей фактор разом зі зниженим попитом з боку населення на купівлю безготівкової валюти, що спостерігався протягом останнього тижня, посилив конкуренцію серед банків,

– розповіла Золотько.

Продаж безготівкової валюти в межах 50 тисяч гривень пропонують наразі більш як 40 банків, відтак фінустанови все активніше починають конкурувати між собою, знижуючи вартість безготівкових доларів як при купівлі в межах 50 тисяч гривень, так і в межах 200 тисяч гривень з подальшим розміщенням на тримісячному депозиті. Банкірка зауважила, що цей тренд також чинить помірний тиск на готівковий ринок.

Яким буде курс долара у листопаді

Через період виплат зарплат українцям я очікую цього тижня на уповільнення зазначених трендів. На мою думку, вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 37,6 – 38,2 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

Який сьогодні курс долара