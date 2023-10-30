НБУ суттєво знизив облікову ставку
Банкірка Анна Золотько під час розмови з 24 Каналом зауважила, що з одного боку, регулятор вдався до дуже суттєвого, набагато глибшого за очікування ринку, зниження облікової ставки одразу на 4% до 16%. Але при цьому ж відкоригував дизайн монетарної політики так, що процентна політика залишилася незмінною.
Читайте також Зміна облікової ставки: як це позначиться на курсі
Цей крок НБУ було зроблено здебільшого для збереження привабливості гривневих депозитів для населення. Й ринок зчитав сигнал однозначно: зниження вартості іноземної валюти на готівковому ринку суттєво прискорилося у другій половині тижня. Зрештою за минулі 7 днів ціна долара впала майже на 20 копійок й на початку цього тижня курс продажу американської валюти становить близько 37,85 – 37,90 гривень за долар.
Що на безготівковому ринку
Разом з тим на безготівковому ринку ситуація залишається стабільною. Протягом минулого тижня котирування на валютному ринку України коливалися в межах 36,4 – 36,6 гривні за долар. А обсяг інтервенцій НБУ дещо знизився у порівняння з попереднім тижнем до 676,6 мільйона доларів.
Цей фактор разом зі зниженим попитом з боку населення на купівлю безготівкової валюти, що спостерігався протягом останнього тижня, посилив конкуренцію серед банків,
– розповіла Золотько.
Продаж безготівкової валюти в межах 50 тисяч гривень пропонують наразі більш як 40 банків, відтак фінустанови все активніше починають конкурувати між собою, знижуючи вартість безготівкових доларів як при купівлі в межах 50 тисяч гривень, так і в межах 200 тисяч гривень з подальшим розміщенням на тримісячному депозиті. Банкірка зауважила, що цей тренд також чинить помірний тиск на готівковий ринок.
Яким буде курс долара у листопаді
Через період виплат зарплат українцям я очікую цього тижня на уповільнення зазначених трендів. На мою думку, вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 37,6 – 38,2 гривні за долар,
– прогнозує банкірка.
Який сьогодні курс долара
- Станом на 30 жовтня купівля готівкового долара у банках становить в середньому 37,50 гривні, а продаж – 38,05 гривні.
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,42 гривні, а продаж – 38 гривень.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні, а продаж – 37,94 гривні.