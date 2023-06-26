На этой неделе курс оживится: ждать ли резкого взлета цены

По прогнозам эксперта, в период с 26 июня по 2 июля курсовые колебания увеличатся через сезон зарплат украинцам. Однако курс доллара, по прогнозам, максимум вырастет до 37,6 гривны.

Какая сейчас ситуация на рынке

По словам Анна Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, которым она поделилась с 24 Каналом, значительных колебаний наличного курса на прошлой неделе не происходило.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Стоимость американского доллара изменялась в пределах узкого коридора 37,15 – 37,25 гривны за доллар, не реагируя на достаточно интенсивную информационную повестку дня. При этом на рынке сохранялось небольшое преобладание продажи валюты населением над покупкой: как и в предыдущие несколько недель – в результате безналичной составляющей.

Чего ждать курса на этой неделе

Как рассказывает банкирша, на этой неделе следует ожидать роста волатильности на рынке из-за приближающейся переходной даты. Все через сезон выплаты зарплат украинцам и налогов. Это дает возможность участникам валютного рынка, особенно спекулятивно настроенным, попытаться расшатать рынок.

Опыт прошедших недель и общее соотношение спроса и предложения, правда, не дают повода прогнозировать существенное удорожание иностранной валюты. Но такие попытки будут предприниматься. Повышенная волатильность будет сопровождаться расширением разницы между курсами продаж и покупки валюты. А после этого рынок будет искать новое равновесное значение курса. По всей вероятности, новая отметка в конце концов будет еще более приближена к котировкам МВРУ,

– добавляет Золотько.

В то же время в ближайшие дни следует ожидать оживления курсового движения и роста диапазона его колебаний. По мнению собеседницы, курс доллара будет находиться в пределах коридора 36,5 – 37,6 гривны.