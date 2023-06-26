Какая сейчас ситуация на рынке

По словам Анна Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, которым она поделилась с 24 Каналом, значительных колебаний наличного курса на прошлой неделе не происходило.

Читайте также Доллар на уровне официального: в обменниках валюта резко опустилась в цене

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Стоимость американского доллара изменялась в пределах узкого коридора 37,15 – 37,25 гривны за доллар, не реагируя на достаточно интенсивную информационную повестку дня. При этом на рынке сохранялось небольшое преобладание продажи валюты населением над покупкой: как и в предыдущие несколько недель – в результате безналичной составляющей.

Чего ждать курса на этой неделе

Как рассказывает банкирша, на этой неделе следует ожидать роста волатильности на рынке из-за приближающейся переходной даты. Все через сезон выплаты зарплат украинцам и налогов. Это дает возможность участникам валютного рынка, особенно спекулятивно настроенным, попытаться расшатать рынок.

Опыт прошедших недель и общее соотношение спроса и предложения, правда, не дают повода прогнозировать существенное удорожание иностранной валюты. Но такие попытки будут предприниматься. Повышенная волатильность будет сопровождаться расширением разницы между курсами продаж и покупки валюты. А после этого рынок будет искать новое равновесное значение курса. По всей вероятности, новая отметка в конце концов будет еще более приближена к котировкам МВРУ,

– добавляет Золотько.

В то же время в ближайшие дни следует ожидать оживления курсового движения и роста диапазона его колебаний. По мнению собеседницы, курс доллара будет находиться в пределах коридора 36,5 – 37,6 гривны.

Сегодня WhiteBIT объединяет 3,5 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Миссия компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптосообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.