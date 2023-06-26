Яка зараз ситуація на ринку

За словами Анна Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, яким вона поділилася з 24 Каналом, значних коливань готівкового курсу минулого тижня не відбувалося.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Вартість американського долара змінювалась в межах вузького коридору 37,15 – 37,25 гривні за долар, не реагуючи на досить інтенсивний інформаційний порядок денний. При цьому на ринку зберігалося невеличке переважання продажу валюти населенням над покупкою: як і в попередні кілька тижнів – внаслідок безготівкової складової.

Чого очікувати курсу цього тижня

Як розповідає банкірка, цього тижня слід очікувати зростання волатильності на ринку через наближення перехідної дати. Все через сезон виплати зарплат українцям та сплати податків. Це дає можливість учасникам валютного ринку, особливо спекулятивно налаштованим, спробувати розхитати ринок.

Досвід минулих тижнів та загальне співвідношення попиту та пропозиції, щоправда, не дають приводу прогнозувати суттєвого подорожчання іноземної валюти.Але такі спроби будуть робитися. Підвищена волатильність буде супроводжуватися розширенням різниці між курсами продажу та купівлі валюти. А після цього ринок шукатиме нове рівноважне значення курсу. Цілком ймовірно, що нова позначка зрештою буде ще більш наближена до котирувань МВРУ,

– додає Золотько.

Водночас найближчими днями слід очікувати на пожвавлення курсового руху та зростання діапазону його коливань. На думку співрозмовниці, курс долара знаходитиметься в межах коридору 36,5 – 37,6 гривні.

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