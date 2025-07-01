МВФ оставил прогноз для Украины без изменений: ВВП вырастет, но перспективы туманны

Международный валютный фонд спрогнозировал экономический рост Украины в 2025 году. По данным фонда, ВВП вырастет на уровне 2-3%, как и ожидалось ранее.

Какой прогноз экономического роста Украины

Несмотря на ожидаемый рост, экономические перспективы Украины оставляют неопределенными из-за продолжения российской войны. Об этом в МВФ заявили по результатам заседания Исполнительного совета Фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Прогноз роста на 2025 год сохранен на уровне 2-3%. В то время, как уменьшение дефицита электроэнергии компенсируется снижением производства газа и слабым экспортом сельскохозяйственной продукции,

– говорят в МВФ.

При этом в Фонде отмечают, что Украине придется принять дополнительный бюджет на 2025 год из-за давления, который оказывает на экономику война России.

Важно! Вместе с тем в МВФ рассказали, что среднесрочный фискальный курс Украины пересмотрели для "лучшего отражения политических намерений власти по мобилизации доходов и определения приоритетов расходов".

Какие ожидания относительно экономического развития

Специалисты МВФ отметили также жесткую монетарную политику, которую проводит Нацбанк. По их словам, это помогает Украине реагировать на высокую инфляцию.

Инфляционные ожидания, по прогнозам Фонда, остаются без изменений.

Валютные резервы достаточные, поскольку страна постоянно получает внешнюю поддержку.

Впрочем из-за войны экономическое развитие Украины крайне "чрезвычайно неопределенное".

Стоит знать! В понедельник, 30 июня, МВФ завершил рассмотрение дальнейшего финансирования Украины и утвердил следующий транш в размере 500 миллионов долларов.