Несмотря на массовые атаки, курс держится – прогноз доллара от экспертки

Из-за массовой ракетной атаки курс доллара в Украине резко достиг 42 гривен. Однако такой пик оказался ограниченным во времени. Что касается курса сейчас, читайте в тексте.

Курсовой всплеск был временным

Как рассказывает 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, курсовой всплеск, наблюдавшийся в минувший понедельник из-за массированной ракетной атаки по украинским городам, оказался очень ограниченным во времени.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

На пике курс доллара на наличном рынке достигал отметки 42 гривны за доллар, но уже к вечеру опустился ближе к отметке 41 гривны. А на протяжении оставшейся недели находился в пределах коридора 40,5 – 41 гривна.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Главным стабилизационным фактором явилось насыщение рынка наличной валютой. Дефицит долларовых банкнот, спровоцировавший прошлую волну роста курса в наличном сегменте, окончательно преодолен. По крайней мере, по состоянию на первую половину октября. А психологическое влияние ракетных атак оказалось не столь значительным, как того можно было ожидать.

Каким будет курс на этой неделе: прогноз экспертки

Атака Киева и других городов утром 17 октября не повлекла значительного давления на курс. Доллар на сером рынке немного подорожал, но пока не может преодолеть отметку в 41 гривну.

Можно предположить, что при более или менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны,

– говорит Анна Золотько.

Довольно позитивные новости поступают и по безналичному рынку. На прошлой неделе чистая продажа валюты Национальным банком сократилась до 613 миллионов долларов.

Эточем неделей раньше, но даже тот факт, что объем интервенций не растет, выглядит довольно оптимистично.

Запасаться не только едой: что приобрести в случае отключения света и газа

Курс валют на сегодня

Курс валют в банках 17 октября остановился при покупке на уровне 40,20 гривны (+5 копеек против 14 октября), продают - за 40,90 гривны за доллар (-10 копеек). Наличное евро также немного подорожало - банки покупают за 38,30 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривен за евро (без изменений).

Курс в обменниках в среднем покупают за 40,54 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,89 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро же покупают за 38,68 гривны (+8 копеек), а продают за 39,20 гривны (-9 копеек).

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,70 грн (+10 копеек), а продажа – 40,85 грн (+9 копеек). Евро продают по 38,82 гривны (91 копейка), а покупают за 39,10 гривны (без изменений).

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.