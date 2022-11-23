Доллар вырастет, а ВВП ухудшится: что будет в 2023 году

В 2023 году Украину, вероятно, ожидает ухудшение ВВП, а доллар пересечет отметку в 42 гривны. Что влияет на это, читайте в тексте.

Почему упадет ВВП в 2023 году

По прогнозу от Dragon Capital, в Украине ухудшится ВВП в текущем году на 2%, а в следующем упадет до 5%.

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На такое падение повлияет ситуация с энергосистемой Украины. Ведь обстрелы, вероятно, будут продолжаться, а рост спроса на электроэнергию зимой заставит увеличивать масштаб и продолжительность отключений электроэнергии зимой.

Учитывая повреждение производственных мощностей и разрушение логистических цепочек, темпы начального послевоенного экономического восстановления будут умеренными и недостаточными, чтобы компенсировать экономические потери в начале 2023 года, вызванные атаками на энергетическую инфраструктуру.

– говорится в сообщении.

А что будет с долларом

что программа восстановления украинской экономики, скорее всего, масштабно начнется в 2024 году.

На официальный курс повлияет рост золотовалютных резервов НБУ. Прогнозируется, что возрастут с 25,5 миллиардов долларов на конец октября до 27 миллиардов до конца этого года.

Это позволит НБУ держать официальный курс гривны к доллару на текущем уровне 36,57 гривны до конца третьего квартала 2023 года, когда ожидаемое завершение горячей фазы войны позволит начать возврат к гибкому курсообразованию и инфляционному таргетированию.

— отмечают в отчете.

Однако в четвертом квартале 2023 года курс доллара может вырасти до 43 гривен. Скорее всего, в первые послевоенные месяцы на рынке сохраняется относительно небольшой дефицит валюты на межбанке, поэтому ожидается умеренная девальвация гривны.

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Курс доллара на сегодня