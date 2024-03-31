Топливо по новым ценам, более дешевые продукты и курс доллара: какие прогнозы на апрель
В апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо, в то же время прогнозы относительно апрельских валютных изменений будут вполне адекватными. Кроме того, ставки по гривневым вкладам преимущественно будут оставаться на стабильном уровне, борщовой набор несколько подешевеет, а основные виды мяса подорожают.
Что будет с ценами на топливо в апреле
Напоминаем, что Правительство проголосовало за законопроект об установлении новых акцизов на топливо, которые соответствуют минимальным европейским стандартам. Во время разговора с 24 Каналом эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что Верховная Рада должна теперь принять решение по этому поводу.
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Только после этого новые акцизы вступят в силу уже во второй половине 2024 года, объясняет Рябцев. Сейчас на стоимость нефтепродуктов влияют совсем другие факторы.
Основным является рост цен на нефтепродукты в Европе. А это, в свою очередь, стало следствием роста нефтяных котировок, к которым привязаны цены на нефтепродукты.
Эксперт говорит, что в соответствии с этим сейчас уже происходит небольшое подорожание стоимости топлива на украинских АЗС.
Бензин и дизтопливо понемногу будут расти в цене в дальнейшем,
– отмечает Геннадий Рябцев.
В то же время эксперт говорит, что ситуация со сжиженным газом является более неопределенной, потому что, с одной стороны, есть рост спроса в Украине, поскольку улучшилась погода. А с другой стороны уменьшился спрос на этот ресурс, как котельное топливо, к примеру, в Польше. И здесь все будет зависеть от того, что будет уменьшаться или расти быстрее:
- если спрос на сжиженный нефтяной газ будет расти больше, чем будут высвобождаться его объемы на европейском рынке, соответственно тогда будут расти цены на сжиженный газ;
- если же этого ресурса будет больше в Европе, тогда стоимость будет уменьшаться.
Чего ждать от доллара
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в апреле, в частности в первую неделю, ситуация на валютном рынке главным образом будет зависеть от тактики регулятора, а также от объективного уровня спроса на валюту.
Как и несколько месяцев подряд действие режима управляемой гибкости с мягким вмешательством регулятора на рынок через валютные интервенции будет определять курсовую конъюнктуру: курсовые показатели будут достаточно изменчивыми, при этом они будут то расти, то снижаться.
Банкир говорит, что такие изменения, как и раньше, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.
Кроме этого, наличный рынок будет реагировать мгновенно на любые изменения на межбанке: ведь курсообразование на наличном рынке в своих базовых проявлениях будет основываться на показателях межбанка,
– отмечает Лесовой.
Что касается основных показателей валютного рынка, то они будут такими:
- Коридоры валютных колебаний ожидаются на уровне 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро на межбанке и 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке.
- Текущие курсовые изменения на межбанке составят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривны.
Подытоживая Лесовой замечает, что апрельские валютные изменения будут вполне адекватными, без лишних сенсаций и сюрпризов. Впрочем, не является исключением, что возможны временные эмоциональные качели с соответствующим ситуативным ростом спроса.
Ставки на депозиты в апреле
По словам банкира Дмитрия Замотаева, передает 24 Канал, в апреле в сегменте депозитов украинцев будут ждать важные изменения.
По данным Независимой ассоциации банков, в течение года (с февраля 2023 года по февраль 2024 года) объем гривневых депозитов в банках вырос на 14% – на 133 миллиарда гривен. В то же время валютные депозиты сократились на 1%.
Эта статистика ярко свидетельствует о том, что на самом деле происходит в сегменте депозитов, и, соответственно, чего ожидать уже в апреле.
- Во-первых, количество гривневых вкладов незначительно, но будет расти.
Ожидается, что по сравнению с мартом рост гривневых вкладов составит до 3 – 5%, а с начала года увеличение гривневых вкладов может достичь отметки в 12 – 14%.
- Во-вторых, средние ставки по гривневым вкладам уже во второй половине апреля подвергнутся коррекции, ведь ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, как основа для формирования ставок по гривневым вкладам, была снижена с 19% до 17,5%.
Иными словами, до середины апреля граждане еще могут успеть оформить гривневые вклады по наиболее выгодным ставкам: депозиты сроком от 3 месяцев до 6 месяцев – со средней доходностью до 13,5% годовых, вклады от 9 месяцев до 12 месяцев – 12,5 – 13% годовых.
- В-третьих, в течение первой половины апреля можно воспользоваться действием "акционных" вкладов с максимальной доходностью до 16% годовых, однако такие депозиты будут иметь точечный эффект, а не системный.
- В-четвертых, чистая прибыль от гривневых вкладов, как и в марте, составит в среднем 5 – 6%.
- В-пятых, популярность валютных вкладов, хоть и очень медленно, но все же будет снижаться. Сейчас именно гривневые депозиты являются наиболее понятным, простым и выгодным способом для получения пассивной прибыли.
В первой половине апреля ставки по гривневым вкладам преимущественно будут оставаться на стабильном уровне, однако уже со второй половины месяца стоит ожидать незначительную коррекцию доходности в среднем на 1%,
– объясняет Замотаев.
Однако учитывая чистую прибыль, гривневые депозиты останутся почти безальтернативным и наиболее выгодным способом для получения максимальной пассивной прибыли.
Ситуация на рынке недвижимости
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт по недвижимости Владимир Семенцов рассказал, что в апреле ситуация на рынке не будет иметь ни стремительного строительства, ни существенного роста спроса.
Возможны точечные всплески или падение как строительства, так и спроса в зависимости от региона, что обусловлено влиянием ведения боевых действий и обстрелов в том или ином регионе, но это скорее исключение от общей тенденции по всей стране в целом.
По прогнозам эксперта, в новом месяце ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться в стабильном состоянии без резких изменений тенденций: вряд ли рынку будет угрожать более глобальный кризис, чем тот, что уже есть.Заметьте! По словам Семенцова, недвижимость покупается, когда складываются личные условия – накопления денег, или получения кредита. Поэтому скорее на спрос будет влиять развитие государственных программ "еВідновлення" и "еОселя".
В то же время первичный рынок жилья будет иметь признаки стагнации: спрос на новостройки будет оставаться низким и ограниченным объектами с высоким уровнем готовности. В условиях экономической стабильности стоимость метра квадратного будет расти точечно и преимущественно в объектах с высокой степенью готовности и в "безопасных" регионах.
Причем такие ценовые изменения связаны больше с коммерческой стратегией и переходом на новый этап строительства, а не из-за повышенного спроса. Отсутствие достаточного количества покупателей из-за неуверенности в завтрашнем дне и общий низкий уровень доходов граждан являются главными сдерживающими факторами для глобального роста цен. Именно поэтому, в среднем по рынку, глобальное увеличение цен этой весной не следует ожидать,
– добавляет эксперт.
Как может измениться стоимость продуктов в новом месяце
Борщовый набор подорожает для украинцев в апреле
Ученая Инна Сало для 24 Канала рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в апреле ожидается незначительное удешевление овощей борщового набора.
На динамику цен на овощные, особенно в несезон, наиболее существенно влияют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на горючее.
Цены на овощи борщового набора:
- капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм (-3%),
- свекла – до 16 гривен за килограмм (-4%),
- морковь – до 10 гривен за килограмм (-8%),
- картофель – до 24 гривен за килограмм (-5%).
Ожидается, что существенно цены на овощные не снизятся до появления урожая овощей открытого грунта в новом сезоне. Это конечно будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики,
– добавляет Инна Сало.
Цены на молочные продукты
Как рассказал 24 Каналу эксперт Иван Свиноус, основным производителем высокосортного молока являются хозяйства корпоративного сектора аграрной экономики.
В то же время в результате возможного в результате блокады польско-украинской границы ограничения импорта молочной продукции будет наблюдаться рост спроса на молоко экстра и высшего сорта, что является основой для изготовления этого вида агропродукции отечественными молокоперерабатывающими предприятиями,
– добавляет Свиноус.
Кроме того, также из-за блокады границы существенно сократился импорт молока сырого перерабатывающими предприятиями Западного региона, поскольку значительное количество молоко-сырья поступало от польских товаропроизводителей.
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в течение апреля закупочные цены:
- на молоко экстра и высшего сорта могут вырасти на 5 – 6% и составят соответственно 15,1 гривны за килограмм и 14,9 гривны за килограмм без учета НДС.
- При этом закупочные цены на молоко первого сорта не изменятся и останутся на уровне 13,6 гривны за килограмм без НДС.
Как может измениться стоимость мяса
Специалист из Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии для 24 Канала заметила, что за год – последняя декада марта 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года – розничные цены на большинство видов мяса в торговых сетях выросли на 4,5 – 32,1%.
- Меньше всего – на 4,5% – в сравнительном периоде подорожала свиная лопатка – до 169,69 гривны за килограмм,
- Больше всего – почти на треть (+32,1%) – сало домашнее, которое повысилось в цене до 239 гривен за килограмм.
Основной причиной подорожания является полномасштабная война и ее последствия. Именно война приводит к росту производственных затрат и потерь при производстве мяса. Как следствие розничные цены на мясо растут.
Низкая покупательная способность потребителей в условиях войны подталкивает к снижению розничных цен на отдельные виды мяса. Вместе с этим в течение года отдельные виды мяса стали дешевле.
- цены на тушку куриную снизились до 79,90 гривны за килограмм (-5,6%),
- свиную грудинку – до 160,55 гривны за килограмм (-6,1%),
- говяжьи ребра –до 162,95 гривны за килограмм (-7,9%),
- сало соленое – до 242,84 гривны за килограмм (-9,5%).
В феврале – после новогодних праздников – цены на основные виды мяса традиционно снизились. В последней декаде марта 2024 года по сравнению с соответствующим периодом февраля 2024 года отмечается колебания розничных цен на мясо. Одни виды мяса прибавили в цене, а другие – наоборот стали дешевле,
– говорит Наталья Копытец.