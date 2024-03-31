Топливо по новым ценам, более дешевые продукты и курс доллара: какие прогнозы на апрель

В апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо, в то же время прогнозы относительно апрельских валютных изменений будут вполне адекватными. Кроме того, ставки по гривневым вкладам преимущественно будут оставаться на стабильном уровне, борщовой набор несколько подешевеет, а основные виды мяса подорожают.

Что будет с ценами на топливо в апреле

Напоминаем, что Правительство проголосовало за законопроект об установлении новых акцизов на топливо, которые соответствуют минимальным европейским стандартам. Во время разговора с 24 Каналом эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что Верховная Рада должна теперь принять решение по этому поводу.

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Только после этого новые акцизы вступят в силу уже во второй половине 2024 года, объясняет Рябцев. Сейчас на стоимость нефтепродуктов влияют совсем другие факторы.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Основным является рост цен на нефтепродукты в Европе. А это, в свою очередь, стало следствием роста нефтяных котировок, к которым привязаны цены на нефтепродукты.

Эксперт говорит, что в соответствии с этим сейчас уже происходит небольшое подорожание стоимости топлива на украинских АЗС.

Бензин и дизтопливо понемногу будут расти в цене в дальнейшем,

– отмечает Геннадий Рябцев.

В то же время эксперт говорит, что ситуация со сжиженным газом является более неопределенной, потому что, с одной стороны, есть рост спроса в Украине, поскольку улучшилась погода. А с другой стороны уменьшился спрос на этот ресурс, как котельное топливо, к примеру, в Польше. И здесь все будет зависеть от того, что будет уменьшаться или расти быстрее:

если спрос на сжиженный нефтяной газ будет расти больше, чем будут высвобождаться его объемы на европейском рынке, соответственно тогда будут расти цены на сжиженный газ;

если же этого ресурса будет больше в Европе, тогда стоимость будет уменьшаться.

По состоянию на 27 марта, по данным Консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость топлива на украинских АЗС составляет: бензин А-95 – 53,47 гривны, бензин А-92 – 50,06 гривны, дизтопливо – 53,82 гривны и сжиженный газ – 28,12 гривны.

Чего ждать от доллара

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в апреле, в частности в первую неделю, ситуация на валютном рынке главным образом будет зависеть от тактики регулятора, а также от объективного уровня спроса на валюту.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как и несколько месяцев подряд действие режима управляемой гибкости с мягким вмешательством регулятора на рынок через валютные интервенции будет определять курсовую конъюнктуру: курсовые показатели будут достаточно изменчивыми, при этом они будут то расти, то снижаться.

Банкир говорит, что такие изменения, как и раньше, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.

Кроме этого, наличный рынок будет реагировать мгновенно на любые изменения на межбанке: ведь курсообразование на наличном рынке в своих базовых проявлениях будет основываться на показателях межбанка,

– отмечает Лесовой.

Поступление макрофинансовой помощи, кроме чисто практической функции покрытия расходов бюджета, еще и скажется на действиях регулятора: он, фактически, в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка.

Что касается основных показателей валютного рынка, то они будут такими:

Коридоры валютных колебаний ожидаются на уровне 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро на межбанке и 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке.

ожидаются на уровне 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро на межбанке и 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке. Текущие курсовые изменения на межбанке составят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривны.

Подытоживая Лесовой замечает, что апрельские валютные изменения будут вполне адекватными, без лишних сенсаций и сюрпризов. Впрочем, не является исключением, что возможны временные эмоциональные качели с соответствующим ситуативным ростом спроса.

Ставки на депозиты в апреле

По словам банкира Дмитрия Замотаева, передает 24 Канал, в апреле в сегменте депозитов украинцев будут ждать важные изменения.

По данным Независимой ассоциации банков, в течение года (с февраля 2023 года по февраль 2024 года) объем гривневых депозитов в банках вырос на 14% – на 133 миллиарда гривен. В то же время валютные депозиты сократились на 1%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Эта статистика ярко свидетельствует о том, что на самом деле происходит в сегменте депозитов, и, соответственно, чего ожидать уже в апреле.

Во-первых, количество гривневых вкладов незначительно, но будет расти.

Ожидается, что по сравнению с мартом рост гривневых вкладов составит до 3 – 5%, а с начала года увеличение гривневых вкладов может достичь отметки в 12 – 14%.

Во-вторых, средние ставки по гривневым вкладам уже во второй половине апреля подвергнутся коррекции, ведь ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, как основа для формирования ставок по гривневым вкладам, была снижена с 19% до 17,5%.

Иными словами, до середины апреля граждане еще могут успеть оформить гривневые вклады по наиболее выгодным ставкам: депозиты сроком от 3 месяцев до 6 месяцев – со средней доходностью до 13,5% годовых, вклады от 9 месяцев до 12 месяцев – 12,5 – 13% годовых.

В-третьих , в течение первой половины апреля можно воспользоваться действием "акционных" вкладов с максимальной доходностью до 16% годовых, однако такие депозиты будут иметь точечный эффект, а не системный.

, в течение первой половины апреля можно воспользоваться действием "акционных" вкладов с максимальной доходностью до 16% годовых, однако такие депозиты будут иметь точечный эффект, а не системный. В-четвертых , чистая прибыль от гривневых вкладов, как и в марте, составит в среднем 5 – 6%.

, чистая прибыль от гривневых вкладов, как и в марте, составит в среднем 5 – 6%. В-пятых, популярность валютных вкладов, хоть и очень медленно, но все же будет снижаться. Сейчас именно гривневые депозиты являются наиболее понятным, простым и выгодным способом для получения пассивной прибыли.

В первой половине апреля ставки по гривневым вкладам преимущественно будут оставаться на стабильном уровне, однако уже со второй половины месяца стоит ожидать незначительную коррекцию доходности в среднем на 1%,

– объясняет Замотаев.

Однако учитывая чистую прибыль, гривневые депозиты останутся почти безальтернативным и наиболее выгодным способом для получения максимальной пассивной прибыли.

Ситуация на рынке недвижимости

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт по недвижимости Владимир Семенцов рассказал, что в апреле ситуация на рынке не будет иметь ни стремительного строительства, ни существенного роста спроса.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Возможны точечные всплески или падение как строительства, так и спроса в зависимости от региона, что обусловлено влиянием ведения боевых действий и обстрелов в том или ином регионе, но это скорее исключение от общей тенденции по всей стране в целом.

По прогнозам эксперта, в новом месяце ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться в стабильном состоянии без резких изменений тенденций: вряд ли рынку будет угрожать более глобальный кризис, чем тот, что уже есть.

По словам Семенцова, недвижимость покупается, когда складываются личные условия – накопления денег, или получения кредита. Поэтому скорее на спрос будет влиять развитие государственных программ "еВідновлення" и "еОселя".

В то же время первичный рынок жилья будет иметь признаки стагнации: спрос на новостройки будет оставаться низким и ограниченным объектами с высоким уровнем готовности. В условиях экономической стабильности стоимость метра квадратного будет расти точечно и преимущественно в объектах с высокой степенью готовности и в "безопасных" регионах.

Причем такие ценовые изменения связаны больше с коммерческой стратегией и переходом на новый этап строительства, а не из-за повышенного спроса. Отсутствие достаточного количества покупателей из-за неуверенности в завтрашнем дне и общий низкий уровень доходов граждан являются главными сдерживающими факторами для глобального роста цен. Именно поэтому, в среднем по рынку, глобальное увеличение цен этой весной не следует ожидать,

– добавляет эксперт.

Как может измениться стоимость продуктов в новом месяце

Борщовый набор подорожает для украинцев в апреле

Ученая Инна Сало для 24 Канала рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в апреле ожидается незначительное удешевление овощей борщового набора.

Инна Сало Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики На динамику цен на овощные, особенно в несезон, наиболее существенно влияют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на горючее.

Цены на овощи борщового набора:

капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм (-3%),

свекла – до 16 гривен за килограмм (-4%),

морковь – до 10 гривен за килограмм (-8%),

картофель – до 24 гривен за килограмм (-5%).

Ожидается, что существенно цены на овощные не снизятся до появления урожая овощей открытого грунта в новом сезоне. Это конечно будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики,

– добавляет Инна Сало.

Есть вероятность, что цена на репчатый лук может вырасти из-за высокого спроса на него и ограниченности качественного предложения. Впрочем, при достаточном предложении этого овоща, пока резкого изменения цены не наблюдается.

Цены на молочные продукты

Как рассказал 24 Каналу эксперт Иван Свиноус, основным производителем высокосортного молока являются хозяйства корпоративного сектора аграрной экономики.

В то же время в результате возможного в результате блокады польско-украинской границы ограничения импорта молочной продукции будет наблюдаться рост спроса на молоко экстра и высшего сорта, что является основой для изготовления этого вида агропродукции отечественными молокоперерабатывающими предприятиями,

– добавляет Свиноус.

Кроме того, также из-за блокады границы существенно сократился импорт молока сырого перерабатывающими предприятиями Западного региона, поскольку значительное количество молоко-сырья поступало от польских товаропроизводителей.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в течение апреля закупочные цены:

на молоко экстра и высшего сорта могут вырасти на 5 – 6% и составят соответственно 15,1 гривны за килограмм и 14,9 гривны за килограмм без учета НДС.

При этом закупочные цены на молоко первого сорта не изменятся и останутся на уровне 13,6 гривны за килограмм без НДС.

Как может измениться стоимость мяса

Специалист из Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии для 24 Канала заметила, что за год – последняя декада марта 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года – розничные цены на большинство видов мяса в торговых сетях выросли на 4,5 – 32,1%.

Меньше всего – на 4,5% – в сравнительном периоде подорожала свиная лопатка – до 169,69 гривны за килограмм,

– на 4,5% – в сравнительном периоде подорожала свиная лопатка – до 169,69 гривны за килограмм, Больше всего – почти на треть (+32,1%) – сало домашнее, которое повысилось в цене до 239 гривен за килограмм.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Основной причиной подорожания является полномасштабная война и ее последствия. Именно война приводит к росту производственных затрат и потерь при производстве мяса. Как следствие розничные цены на мясо растут.

Низкая покупательная способность потребителей в условиях войны подталкивает к снижению розничных цен на отдельные виды мяса. Вместе с этим в течение года отдельные виды мяса стали дешевле.

цены на тушку куриную снизились до 79,90 гривны за килограмм (-5,6%),

свиную грудинку – до 160,55 гривны за килограмм (-6,1%),

говяжьи ребра –до 162,95 гривны за килограмм (-7,9%),

сало соленое – до 242,84 гривны за килограмм (-9,5%).

В феврале – после новогодних праздников – цены на основные виды мяса традиционно снизились. В последней декаде марта 2024 года по сравнению с соответствующим периодом февраля 2024 года отмечается колебания розничных цен на мясо. Одни виды мяса прибавили в цене, а другие – наоборот стали дешевле,

– говорит Наталья Копытец.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, со второй половины апреля ожидается рост цен на 5 – 9% на основные виды мяса – говядина, свинина и мясо птицы. Это будет обусловлено повышением размера минимальной заработной платы и подготовкой к празднованию Пасхальных праздников.