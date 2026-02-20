Новая программа МВФ на подходе: какие условия выполнил Киев ради 8 миллиардов
- МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины на 8,1 миллиарда долларов, Украина выполнила все предварительные условия, включая принятие государственного бюджета на 2026 год и представление проекта нового Трудового кодекса.
- Экономика Украины растет медленно из-за войны и фискального дефицита, а новая программа МВФ потребует повышения налогов для ФОПов, хотя некоторые условия были смягчены.
Международный валютный фонд сообщил, что его Исполнительный совет уже в ближайшие дни рассмотрит новую программу кредитования для Украины. Она предусматривает финансирование в размере 8,1 миллиарда долларов.
Какие условия выполнила Украина ради программы?
Такой шаг МВФ откроет путь не только к утверждению пакета финансовой помощи Киеву, но и к поддержке других международных партнеров, пишет Reuters.
Пресс-секретарь МВФ Джули Козак отметила, что Украина выполнила все предварительные условия, чтобы получить новую программу поддержки. Среди прочего, украинская власть:
- приняла государственный бюджет на 2026 год;
- подала проект нового Трудового кодекса.
Впрочем, она добавила, что рост экономики страны, вероятно, составит менее 2%.
По словам пресс-секретаря, из-за длительной войны экономика перешла к фазе медленного роста с большим фискальным дефицитом. К тому же усиление российских атак повредило критическую энергетическую и логистическую инфраструктуру.
Вторжение России продолжает наносить тяжелые потери народу и экономике Украины,
– отметила Козак.
Поэтому МВФ внимательно следит за дальнейшей экономической ситуацией.
Важно! В случае одобрения новая программа МВФ заменит действующую объемом в 15,5 миллиарда долларов, которая сейчас уже неактуальна.
Какие изменения произошли в программе?
В то же время новая программа МВФ претерпела изменения с момента предыдущего одобрения.
В прошлом месяце директор МВФ Кристалина Георгиева неожиданно приехала в Киев, где встретилась с украинскими чиновниками, пишет Reuters. После этого она заявила, что с момента договоренностей в ноябре ситуация ухудшилась, поэтому некоторые условия пришлось "калибровать". Хотя основные требования программы останутся неизменными.
Это означает, что Украине все-таки придется повышать налоги для ФОПов, как того требует Фонд, но МВФ пошел на уступки. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что удалось договориться о смягчении условий:
- Украине дали год, чтобы найти поддержку в парламенте законопроекта о введении НДС для ФЛП;
- Порог на внедрение НДС для физических лиц-предпринимателей повысили с 1 миллиона до 4 миллионов гривен. Аналитики прогнозируют, что эти изменения коснутся около 250 тысяч предпринимателей вместо более 600 тысяч, как планировалось ранее.
Важно! В Украине ожидают, что в ближайшие годы бюджетный дефицит может достичь почти 140 миллиардов долларов. Поэтому новая поддержка от МВФ крайне важна.
Почему рассматривают новую программу МВФ?
Одобренное финансирование МВФ планируют направить на покрытие главных потребностей государственного бюджета, сохранение макрофинансового равновесия и создание условий для привлечения дополнительной помощи от международных партнеров. Такая поддержка будет оставаться критически важной для Украины в ближайшие годы.
Новая предварительная договоренность базируется на сценарии, по которому активные боевые действия могут завершиться уже в этом году. В то же время документ предусматривает и пессимистический вариант развития событий, допускающий продолжение войны до 2028 года.
Юлия Свириденко также отметила, что программа МВФ является своеобразным финансовым ключом для Украины. Она открывает путь ко всей другой международной поддержке, в частности к привлечению около 90 миллиардов евро кредитных ресурсов от ЕС.