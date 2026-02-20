Нова програма МВФ на підході: які умови виконав Київ заради 8 мільярдів

Міжнародний валютний фонд повідомив, що його Виконавча рада вже найближчими днями розгляне нову програму кредитування для України. Вона передбачає фінансування у розмірі 8,1 мільярда доларів.

Які умови виконала Україна заради програми?

Такий крок МВФ відкриє шлях не лише до затвердження пакета фінансової допомоги Києву, але й до підтримки інших міжнародних партнерів, пише Reuters.

Дивіться також Україна живе з величезними боргами: хто найбільше кредитує та чи є шанси не повертати гроші

Речниця МВФ Джулі Козак зазначила, що Україна виконала всі попередні умови, щоб отримати нову програму підтримки. Серед іншого, українська влада:

ухвалила державний бюджет на 2026 рік;

подала проєкт нового Трудового кодексу.

Втім, вона додала, що зростання економіки країни, ймовірно, складе менше 2%.

За словами речниці, через тривалу війну економіка перейшла до фази повільного зростання з великим фіскальним дефіцитом. До того ж посилення російських атак пошкодило критичну енергетичну та логістичну інфраструктуру.

Вторгнення Росії продовжує завдавати важких втрат народу та економіці України,

– зазначила Козак.

Тому МВФ уважно стежить за подальшою економічною ситуацією.

Важливо! У разі схвалення нова програма МВФ замінить чинну обсягом у 15,5 мільярда доларів, яка наразі вже неактуальна.

Які зміни відбулися у програмі?

Водночас нова програма МВФ зазнала змін від моменту попереднього схвалення.

Минулого місяця директорка МВФ Крісталіна Георгієва несподівано приїхала до Києва, де зустрілася з українськими високопосадовцями, пише Reuters. Після цього вона заявила, що з моменту домовленостей у листопаді ситуація погіршилася, тому деякі умови довелося "калібрувати". Хоча основні вимоги програми залишаться незмінними.

Це означає, що Україні все-таки доведеться підвищувати податки для ФОПів, як того вимагає Фонд, але МВФ пішов на поступки. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вдалося домовитися про пом'якшення умов:

Україні дали рік, щоб знайти підтримку в парламенті законопроєкту щодо запровадження ПДВ для ФОПів;

Поріг на впровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців підвищили з 1 мільйона до 4 мільйонів гривень. Аналітики прогнозують, що ці зміни торкнуться близько 250 тисяч підприємців замість понад 600 тисяч, як планувалося раніше.

Важливо! В Україні очікують, що в найближчі роки бюджетний дефіцит може сягнути майже 140 мільярдів доларів. Тому нова підтримка від МВФ вкрай важлива.

Чому розглядають нову програму МВФ?