"Показательный шаг": азиатская страна выделяет средства на американское вооружение для ВСУ
- Япония присоединится к программе PURL для финансирования нелетального оборудования для Украины, включая радарные системы и бронежилеты.
- Программа PURL, основана НАТО и США, уже привлекла более 20 стран НАТО и партнеров, которые предоставили значительное количество ракет для Украины.
Инициатива НАТО по поставке Украине боеприпасов и оборудования американского производства расширяется на восток. Япония присоединится к программе PURL для закупки оружия для Украины.
На что направит деньги Япония?
Об этом рассказали несколько официальных лиц НАТО японскому вещателю NHK.
По словам источников, Япония официально объявит о своем участии в PURL уже в ближайшее время. Токио якобы уже проинформировало о своих планах ряд стран НАТО и Украину. Впрочем, размер денежного взноса государства пока не разглашается.
Но уже известно, что из-за законодательных ограничений Токио будет финансировать только нелетальное, однако критически важное оборудование для Украины:
- радарные системы;
- бронежилеты;
- другое защитное снаряжение.
В НАТО отмечают, что даже нелетальная помощь является жизненно необходимой для Украины, а привлечение Японии к PURL является "важным и показательным шагом".
Заметьте! Полномасштабная война в Украине продолжается уже почти четыре года. Поэтому в некоторых европейских странах ощутимы признаки усталости от помощи Киеву. На этом фоне поддержка Японии станет еще и мощным политическим сигналом.
Что известно об инициативе PURL?
Программу PURL создали совместно НАТО и США в июле 2025 года. Она призвана упорядочить закупку американского вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины.
За это время инициатива значительно разрослась:
К программе уже присоединились более 20 стран НАТО;
- PURL вышла даже за пределы Альянса, привлекая Австралию и Новую Зеландию.
Благодаря этому механизму Украина получила большинство ракет, в частности, и для систем ПВО Patriot, рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время недавнего визита в Киев.
Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство,
– заявил генсек НАТО.
Заметьте! Первой страной, которая профинансировала военную помощь через PURL, стали Нидерланды. Они выделили 500 миллионов евро. А уже в декабре 2025-го общий размер взносов партнеров пересек отметку в 4 миллиарда долларов.
Как сейчас финансируется PURL?
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что к программе PURL уже присоединились примерно две трети стран Альянса. По его словам, ряд государств делает особенно весомый вклад в рамках этой инициативы.
Среди тех, кто уже сделал немалые денежные взносы в программу, Рютте назвал Канаду, Норвегию, Германию, Нидерланды, Данию, Швецию и страны Балтии. Достаточно активным, по оценке генсека, является также участие Словении и Бельгии.
В то же время в НАТО признают потребность в более справедливом распределении финансовой нагрузки между всеми союзниками. Сейчас Альянс работает над тем, чтобы сбалансировать взносы стран и сделать поддержку более равномерной.
Кроме того, Турция, Норвегия, Канада и Испания уже анализируют собственные арсеналы, чтобы выяснить, могут ли передать Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.