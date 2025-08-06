Компания Destinus Group BV заключила сделку для приобретения компании Daedalean AG, которая специализируется на решениях на основе искусственного интеллекта для авиации. Стоимость сделки составила 195 миллионов евро.

Почему Destinus приобрела Daedalean?

Destinus производит в частности крылатой ракеты (или ракеты-дрон) "Рута", которые использует Украина, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Hartpunkt.

Читайте также Украина уже имеет перехватчики реактивных "Шахедов", – ЦПД

Сделка по приобретению Daedalean должна быть завершена до 2025 года. Целью является интеграция передовых технологий искусственного интеллекта в основные продукты Destinus.

Daedalean уже успешно сотрудничала с Destinus. Поэтому новое соглашение является логичным шагом.

Персонал Daedalean насчитывает 150 человек, в том числе 13 докторов технических наук, которые имеют глубокие знания в сегменте авионики и технологий искусственного интеллекта. Destinus имеет персонал в 500 человек и является одним из крупнейших производителей БПЛА в Европе. Ее штаб-квартира размещена в Нидерландах, а представительства в таких странах:

Германии;

Швейцарии;

Франции;

Великобритании;

Испании;

Украине.

Defense Express пишет, что "сама по себе картина "рои ракето-дронов Ruta с искусственным интеллектом атакуют Россию" выглядит довольно увлекательно". Однако сообщение в мае 2025 года свидетельствует о том, что этого типа ударные БПЛА получат независимую от GPS и действия РЭБ систему навигации.

Почему же компании-производителю "Руты" пришлось идти еще дальше, и вообще покупать компанию-разработчика в сегменте искусственного интеллекта, пока пока пока выглядит вопросом открытым,

– говорится в тексте Defense Express.

Важно! Вполне вероятно, что дело таки заключается в особых компетенциях Daedalean, которые проявляются именно в решениях по помехоустойчивой системе навигации для "роев" ударных БПЛА.