В 2024 году будет выделено 100 миллиардов гривен на производство дронов
Источник:Минобороны
Теперешнюю войну в Украине часто называют противостоянием беспилотников. Для улучшения ситуации на фронте, дроны нужно закупать и улучшать на постоянной основе.
Как будут финансировать производство дронов
9 ноября правительство утвердило расходы из бюджета на 2024 год в сумме 94,3 миллиарда гривен на производство дронов и оружия. Военная отрасль Украины нуждается в увеличении финансирования, поэтому члены правительства ищут новые пути поступления средств в оборонный бюджет.
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В частности, НДФЛ, получаемый от военных, местные бюджеты, будут направлять на оборонный сектор. Планируется, что средства распределят не только на изготовление дронов и оружия, но и на помощь защитникам в такой пропорции:
- 45% НДФЛ предоставят Госспецсвязи – на морские дроны и беспилотники;
- 45% – на реформирование и расширение украинского оборонно-промышленного комплекса;
- 10% – дополнительное финансирование воинских частей, согласно сумме НДФЛ, которую уплатили военные, зарегистрированные там.
Оборонный бюджет Украины в 2024 году
10 ноября в Минобороны был принят проект бюджета на оборону в 2024 году. Общая сумма расходов составит 1 164 миллиарда гривен, которые будут распределяться следующим образом:
- 862 миллиарда гривен – содержание военных – зарплаты, питание, амуниция и форма, средства гигиены и другие необходимые вещи для обеспечения защитников;
- 265,4 миллиарда гривен – закупка техники и оружия;
- 36 миллиарда гривен – расходы, возникающие из-за эксплуатации, в том числе и техники.