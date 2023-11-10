В 2024 году будет выделено 100 миллиардов гривен на производство дронов

Теперешнюю войну в Украине часто называют противостоянием беспилотников. Для улучшения ситуации на фронте, дроны нужно закупать и улучшать на постоянной основе.

Как будут финансировать производство дронов

9 ноября правительство утвердило расходы из бюджета на 2024 год в сумме 94,3 миллиарда гривен на производство дронов и оружия. Военная отрасль Украины нуждается в увеличении финансирования, поэтому члены правительства ищут новые пути поступления средств в оборонный бюджет.

Читайте также "Россиянам будет трудно добиться результата": энергетика Украины готова к новым ударам

В частности, НДФЛ, получаемый от военных, местные бюджеты, будут направлять на оборонный сектор. Планируется, что средства распределят не только на изготовление дронов и оружия, но и на помощь защитникам в такой пропорции:

45% НДФЛ предоставят Госспецсвязи – на морские дроны и беспилотники;

45% – на реформирование и расширение украинского оборонно-промышленного комплекса;

10% – дополнительное финансирование воинских частей, согласно сумме НДФЛ, которую уплатили военные, зарегистрированные там.

Оборонный бюджет Украины в 2024 году

10 ноября в Минобороны был принят проект бюджета на оборону в 2024 году. Общая сумма расходов составит 1 164 миллиарда гривен, которые будут распределяться следующим образом: