Такое произойдет впервые: Украина запустит совместное производство оружия с одной из стран

Украина готова запустить совместное производство оружия с одной из стран. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, речь идет о Дании. Такое произойдет впервые.

Какое совместное производство откроют Украина и Дания

Об этом решении стало известно после встречи Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

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Владимир Зеленский Президент Украины Предметно обсудили развитие сопроизводства оружия, председательства Дании в Совете ЕС, дальнейшую поддержку наших воинов. Есть важные решения – Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство.

Зеленский отметил, что сейчас каждая страна, которая помогает Украине, может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство. Украинский президент также выразил благодарность за поддержку.

Благодарен Дании за весомую оборонную и политическую помощь. Спасибо, Метте, за то, что всегда можем рассчитывать на тебя и дружественный народ Дании,

– говорит Зеленский.

Напомним! Именно Дания присоединилась к реализации инициативы "Build with Ukraine".