Украина открывает производства оружия в Дании

Украинские оборонные компании откроют производства в Дании. Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует свои оборонные технологии.

Как будет происходить производство оружия в Дании

Украина создаст оборонные производства на территории Дании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

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Путь к созданию компаний открыли благодаря подписанному в Копенгагене соглашению с Министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковым.

Год назад Дания первой начала финансировать производство оружия украинскими компаниями. Сегодня – стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставки в украинскую армию,

– сообщил Сметанин.

По его словам, это уникальный кейс международной кооперации для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Что известно о совместном производстве оружия

Министр обороны Рустем Умеров во время встречи с журналистами рассказал, на какой стадии находятся проекты совместного производства оружия.

Сейчас есть 21 инициатива локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира, и до десяти проектов за рубежом. Все на разных стадиях - где-то уже есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров. Речь идет о Дании, Британии, Норвегии и так далее. Например, в Дании украинский завод уже планируем открывать в течение ближайших месяцев,

– сообщил Умеров.

По его словам, главная цель – создать законодательные инструменты, чтобы стимулировать приток инвестиций в нашу страну. Что касается производств в Украине – сейчас прорабатывают возможность сосредоточения в отдельных областях, где можно обеспечить физическую безопасность этих заводов. Эти предприятия должны быть защищены ПВО, чтобы Украина имела шанс на долгосрочные инвестиции и контракты.

