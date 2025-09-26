Rheinmetall продолжает расширять свои производственные мощности и планирует построить в Латвии современное производство. Производственная мощность завода – несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов в год.

Какой завод построит Rheinmetall в Латвии?

Компания будет строить завод по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мимилметров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rheinmetall.

Объект будет эксплуатироваться совместным предприятием Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) и Латвийской государственной оборонной корпорацией (49%).

Создавая собственное производство боеприпасов калибра 155 мм, Латвия делает еще один шаг к укреплению своей оборонной способности и расширению независимого оборонного сектора,

– пишут в компании.

Планируют, что произведенные боеприпасы должны обеспечить поставки Национальных вооруженных сил Латвии, а также укрепить безопасность цепей поставок и быть доступными для стран-партнеров.

Производственная линия будет оснащена современным производственным оборудованием, включая линию ковки и заполнения гильз. Строительство планируется начать весной 2026 года, а производство, как ожидается, начнется примерно через год.

Инвестиции в размере 275 миллионов евро позволят заводу производить десятки тысяч артиллерийских снарядов и создать не менее 150 рабочих мест на местном уровне.

Напомним, что в августе Rheinmetall также запустил крупнейший завод боеприпасов в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Он расположен в городе Унтерлюс, с планируемой мощностью 350,000 снарядов в год до 2027 года.

Общие инвестиции в строительство завода составили около 500 миллионов евро, создано более 500 рабочих мест, а также запланировано запустить изготовление реактивной артиллерии в 2026 году.

