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3 августа, 12:04
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Промышленность России неожиданно ускорила рост, но проблемы не скрыть

Ирина Гайдук

В России в июле производство росло самыми быстрыми темпами за последние 18 месяцев. Однако это не компенсирует серьезные проблемы, связанные с сокращением экспорта и стремительным ростом отпускных цен.

Почему ускорилось производство

По данным исследовательской компании S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе России поднялся до 50,7 пункта против 50,3 в июне, что свидетельствует о росте экономической активности, пишет Reuters.

Выпуск продукции увеличивался третий месяц подряд, а темпы его роста стали самыми высокими с января 2025 года. Новые заказы также росли быстрее всего с мая прошлого года.

Главной причиной такого неожиданного роста стало оживление внутреннего спроса.

Однако другие страны не спешат покупать у России. Новые экспортные заказы сократились самыми быстрыми темпами с октября 2022 года, поскольку спрос на основных зарубежных рынках остается вялым.

Какие проблемы в промышленности

Несмотря на положительную статистику в сфере производства, опрос выявил ряд тревожных сигналов.

Занятость на предприятиях продолжила сокращаться, поскольку компании не нанимают новых работников вместо уволившихся.

В то же время расходы производителей растут самыми быстрыми темпами с января 2026 года. Среди главных причин компании называют:

  • дефицит топлива;
  • проблемы с логистикой;
  • и подорожание сырья.

Из-за этого производители повышают отпускные цены на свою продукцию наиболее активно за последние полгода.

Дополнительным негативным фактором стало ухудшение работы цепочек поставок, поэтому сроки доставки выросли больше всего с февраля 2025 года.

Но особую тревогу вызывает деловая уверенность производителей. В июле она упала до самого низкого уровня с мая 2020 года из-за неопределенности со спросом и усиления конкуренции.

Таким образом, рост производства в России пока держится на внутреннем спросе, тогда как экспорт и настроения компаний продолжают ухудшаться.

Напомним, в I квартале 2026 года, по официальным данным, российская промышленность выросла на 0,3%, то есть в 8 раз меньше, чем прогнозировало правительство. В минусе находились 22 из 28 отраслей, а развивались в основном те, что связаны с военно-промышленным комплексом.

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