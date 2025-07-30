Фейковая инвалидность почти на полмиллиона гривен: прокурора будут судить за мошенничество
- Прокурор из Черкасской области, подозреваемый в мошенничестве, незаконно получил статус инвалида и пенсию на сумму 477 000 гривен.
Вместе с прокурором в мошенничестве и служебном подлоге подозревают и председателя медико-социальной экспертной комиссии.
Прокурор из Черкасской области за сутки оформил себе инвалидность и получил от государства почти 500 000 гривен пенсии. Теперь будут судить не только его, но и врача, который помог с мошенничеством.
В чем обвиняют прокурора?
В мошенничестве подозревается заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Обвинение в отношении него уже направили в суд, сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.
Смотрите также Сотни тысяч гривен: размеры пенсий прокуроров в разы больше, чем у остальных
Сегодня прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении статуса инвалидности прокурором,
– заявил Кравченко.
По словам генпрокурора, обвинения выдвинули и председателю Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии:
- прокурору – в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц;
- главе МСЭК – в служебном подлоге, совершенном группой лиц.
Стоит знать! Сейчас Генпрокуратура проверяет другие возможные случаи мошенничества.
По какой схеме действовали подозреваемые?
Генпрокурор рассказал детали мошеннической схемы:
- Подозреваемый еще 31 июля 2020 года получил от врача заключение, что его состояние здоровья является вполне удовлетворительным.
- Однако это, очевидно, его не устраивало, ведь прокурор в тот же день обратился в медико-социальную экспертную комиссию, чтобы подтвердить фейковую инвалидность.
- Того же 31 июля МСЭК выдала ему полный пакет документов, установив II группу инвалидности.
- Эти документы прокурор подал в Пенсионный фонд в Черкасской области, где ему оформили пенсию по инвалидности.
- В итоге с июля 2020 года до конца ноября он незаконно получил от государства пенсию в размере 477 000 гривен.
Во время расследования подозреваемого уволили, а Генпрокуратура подала жалобу в дисциплинарную комиссию прокуроров.
Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очистки системы. Этот путь пройдет каждый - независимо от ранга, статуса или вымышленного “права на поблажки”,
– подчеркнул Кравченко.
Важно! По информации OBOZ.UA, в мошенничестве подозревается бывший прокурор Тарас Горобец.