"Промышленный безвиз с ЕС": какой важный закон подписал Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о гармонизации аккредитации с требованиями ЕС подписал закон о гармонизации аккредитации с требованиями ЕС.
- Законопроект включает взаимное признание аккредитации и устанавливает правила взаимодействия с Еврокомиссией для Соглашения АСАА.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон. Речь идет о гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с требованиями Европейского Союза.
Какой новый закон подписал Зеленский?
Об этом стало известно из карточки соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.
Законопроект №12221, а также №12426 были разработаны в тесном сотрудничестве с бизнесом, отраслевыми объединениями, экспертной средой, международными партнерами. Об этом говорится на сайте Минэкономики.
Отмечается, что это является важным шагом на пути к заключению Соглашения АСАА – "промышленного безвиза".
Законопроект предлагает следующие нововведения:
- взаимное признание аккредитации, проведенной в Украине и ЕС (Украина будет признавать результаты аккредитации, проведенные в Европейском Союзе, если они успешно прошли взаимное оценивание. В то же время если украинский производитель использует стандарты стран ЕС, то его продукция будет считаться такой, соответствующей требованиям.
- повышает ответственность бизнеса за достоверность информации о товарах;
- устанавливает правила взаимодействия с Еврокомиссией и органами власти стран Евросоюза в рамках Соглашения АСАА;
- сбалансированное представительство всех стейкхолдеров в Национальном органе аккредитации;
- определяет условия для проведения трансграничной аккредитации.
Обратите внимание! Большинство этих изменений вступят в силу одновременно с началом действия Соглашения АСАА.
Какие еще есть новости об украинском законодательстве?
