"Промышленный безвиз с ЕС": какой важный закон подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон. Речь идет о гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с требованиями Европейского Союза.

Об этом стало известно из карточки соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект №12221, а также №12426 были разработаны в тесном сотрудничестве с бизнесом, отраслевыми объединениями, экспертной средой, международными партнерами. Об этом говорится на сайте Минэкономики.

Отмечается, что это является важным шагом на пути к заключению Соглашения АСАА – "промышленного безвиза".

Законопроект предлагает следующие нововведения:

взаимное признание аккредитации, проведенной в Украине и ЕС (Украина будет признавать результаты аккредитации, проведенные в Европейском Союзе, если они успешно прошли взаимное оценивание. В то же время если украинский производитель использует стандарты стран ЕС, то его продукция будет считаться такой, соответствующей требованиям.

повышает ответственность бизнеса за достоверность информации о товарах;

устанавливает правила взаимодействия с Еврокомиссией и органами власти стран Евросоюза в рамках Соглашения АСАА;

сбалансированное представительство всех стейкхолдеров в Национальном органе аккредитации;

определяет условия для проведения трансграничной аккредитации.

Обратите внимание! Большинство этих изменений вступят в силу одновременно с началом действия Соглашения АСАА.

