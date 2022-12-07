Чего ждать от последнего пересмотра учетной ставки в 2022 году

8 декабря НБУ в последний раз пересмотрит уровень учетной ставки в этом году. В целом в 2022 году регулятор повышал ставку два раза и оба достаточно резко, учитывая тогдашние экономические условия.

Увеличит ли НБУ учетную ставку

Банкиры считают, что обоснованных причин для повышения учетной ставки пока нет, поэтому прогнозируют, что НБУ сохранит ее на текущем уровне в 25% годовых.

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Иван Свитек Глава правления ЮНЕКС Банка Считаю, что Национальный банк в ходе последнего заседания 2022 года монетарного комитета примет решение сохранить учетную ставку на текущем уровне (25% годовых) . Поскольку оснований для ее изменения пока просто нет.

Банкир подчеркнул, что дальнейшее увеличение ставки не принесет никакой пользы, поскольку одной из главных задач, преследуемых НБУ при повышении ставки, был рост доходности депозитов. И пока на рынке все еще сохраняется потенциал для увеличения ставок по вкладам, смысла повышать учетную ставку нет.

Учетная ставка – один из монетарных инструментов, посредством которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир относительно стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Поэтому изменение ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем более дорогие кредиты и депозиты в национальной валюте.

Циклы поднятия учетной ставки в 2022 году

В январе НБУ повысил учетную ставку с 9% до 10% годовых.

Во время следующего пересмотра в марте, несмотря на начало полномасштабной войны, регулятор решил оставить ее на уровне 10% годовых.

Однако 3 июня Нацбанк резко повысил ставку до 25% годовых и с тех пор сохраняет ее на этом уровне.

Другой банкир Герман Марченко тоже считает, что регулятор сбережет учетную ставку на текущем уровне. Он подчеркивает, что экономическая ситуация в Украине стабильная, а потому тоже не видит причин для повышения уровня учетной ставки.

Герман Марченко Директор департамента казны Акционерного Общества "КОМИНБАНК" В течение двух месяцев в Украине наблюдается торможение инфляционных процессов до 1,5–2% в месяц. На фоне же финансовых поступлений от стран-партнеров экономическая ситуация находится в более сбалансированном состоянии.

Какая ситуация с инфляцией в Украине

Иван Свитек отмечает, что инфляция по итогам октября выросла до 26,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозной траектории НБУ. Отметим, что цены в октябре выросли на 2,5%. Больше всего подорожали яйца – на 60,5% в месячном и на 81,4% в годовом исчислении.

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В октябрьском инфляционном отчете НБУ отметил, что энергоносители будут основным фактором, из-за которого второй год подряд у украинской экономики будет инфляция более 20%. Прогнозируемо по результатам 2022 года она составит 31% годовых.

А вот с прогнозом на 2023 год по поводу уровня инфляции все не так однозначно. В НБУ прогнозируют, что 20,8% годовых, а правительство заложило в бюджет-2023 существенно более высокий показатель – 28% годовых.

Напомним, что инфляция показывает рост общего уровня цен, что в свою очередь отражает снижение покупательной способности денежной единицы. Следовательно, чем выше уровень ее уровня в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.