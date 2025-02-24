Австралия вводит самый большой пакет санкций против России с 2022 года

Австралия продолжает поддерживать Украину. Австралийское правительство приняло решение ввести новый пакет санкций против России.

Какие санкции ввела Австралия против России

Санкционный пакет, который внедряет Австралия – самый большой с 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт австралийского правительства.

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Санкции введены против:

70 физических лиц;

79 организаций, связанных с Россией.

Австралия с первого дня четко дала понять, что Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями,

– говорится в сообщении правительства Австралии.

Обратите внимание! Санкции направлены против лиц, являющихся частями незаконных администраций России на востоке Украины и в Крыму. Речь идет о так называемых министрах, судов и так далее. Также санкции нацелены на лиц, которые отвечают за такие преступления, как сексуальное насилие и принудительная депортация украинских детей.

Помогает ли Австралия Украине

Австралия поддержала Украину еще в 2022 году. В общем, австралийское правительство утвердило 1 400 антироссийских санкций.

Мы выделили более 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине защищаться, в том числе более 1,3 миллиарда долларов на военную поддержку через жизненно важное оборудование для боевых действий и обучение украинских сил,

– сообщает правительство Австралии.

Правительство Австралии призвало Россию остановить войну и соблюдать свои обязательства по международному праву. Речь идет о защите гражданских лиц и правилах обращения с военнопленными.