Масштабная проверка пенсий: кому придется доказывать свое право на деньги

Государство вводит жесткий контроль над социальными выплатами, поэтому некоторым гражданам придется дополнительно подтверждать свой статус. Если проигнорировать новые требования, можно неожиданно лишиться ежемесячных выплат.

Кого касаются новые правила и что произошло

В Украине разворачивается масштабная кампания по проверке получателей пенсий и пожизненного денежного содержания, которая может напрямую повлиять на дальнейшее начисление средств.

Под особый контроль попадают граждане, которые потеряли документы из-за войны, выехали за границу или имеют пробелы в государственных реестрах, о чем сообщает Пенсионный фонд.

Как именно будет работать механизм верификации

Процедура сверки данных предусмотрена обновленной методикой Министерства финансов. Она состоит из трех ключевых этапов: сначала специалисты анализируют личные данные пенсионера, затем сверяют их с государственными базами, а в заключение оценивают правомерность назначения выплат.

Для этого Пенсионный фонд будет получать информацию через систему электронного взаимодействия "Трембита". Государство тщательно будет выявлять несоответствия в налоговых и демографических реестрах, базах МВД и системах социальной сферы.

В частности, инспекторов будет интересовать информация об изменении группы инвалидности, выезде на постоянное место жительства за границу, отбывании наказания или праве на доплаты для жителей горных населенных пунктов.

Что следует сделать для защиты своих денег

В Пенсионном фонде советуют не ждать возможной блокировки счетов, а самостоятельно сообщать о любых изменениях, влияющих на статус пенсионера. Если трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории или сгорела, стаж можно попытаться восстановить через бывших работодателей или архивные учреждения.

Украинцы, находящиеся за пределами страны, могут обратиться в консульские учреждения или дипломатические представительства,

– отмечают специалисты.

Там помогут правильно оформить обращение в ПФУ и подтвердить право на выплаты. В то же время стоит помнить, что с августа Пенсионный фонд самостоятельно извлекает часть данных из реестров, поэтому лишние бумажные справки не потребуются.

Что еще за проверки со стороны ПФУ предшествовали этим изменениям

Жесткий мониторинг социальных расходов продолжается уже не первый месяц. Как как уже сообщалось, до 31 декабря текущего года пенсионеры-переселенцы и те, кто нашел убежище за рубежом, обязаны пройти ежегодную физическую идентификацию.

Кроме того, государство активно борется с переплатами. Если пожилой человек устраивается на работу или открывает ФЛП, он должен сообщить об этом ПФУ в течение 10 дней. В противном случае фонд выявит несоответствие и начнет принудительно удерживать до 20% из будущих пенсий для погашения задолженности.