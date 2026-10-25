Масштабна перевірка пенсій: кому доведеться доводити своє право на гроші

Кого стосуються нові правила та що сталося

В Україні розгортають масштабну кампанію з перевірки отримувачів пенсій та довічного грошового утримання, яка може безпосередньо вплинути на подальше нарахування коштів.

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Під особливий контроль потрапляють громадяни, які втратили документи через війну, виїхали за кордон або мають прогалини у державних реєстрах, про що пише Пенсійний фонд.

Як саме працюватиме механізм верифікації

Процедура звірки даних передбачена оновленою методикою Міністерства фінансів. Вона складається з трьох ключових етапів: спочатку фахівці аналізують особисті дані пенсіонера, потім звіряють їх із державними базами, а наостанок оцінюють правомірність призначення виплат.

Для цього Пенсійний фонд отримуватиме інформацію через систему електронної взаємодії "Трембіта". Держава ретельно шукатиме розбіжності у податковому та демографічному реєстрах, базах МВС та системах соціальної сфери.

Зокрема, інспекторів цікавитиме інформація про зміну групи інвалідності, виїзд на постійне проживання за кордон, відбування покарання чи право на доплати для жителів гірських населених пунктів.

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Що варто зробити для захисту своїх грошей

У Пенсійному фонді радять не чекати на можливе блокування рахунків, а самостійно повідомляти про будь-які зміни, що впливають на статус пенсіонера. Якщо трудова книжка залишилася на тимчасово окупованій території або згоріла, стаж можна спробувати поновити через колишніх роботодавців чи архівні установи.

Українці, які перебувають за межами країни, можуть звернутися до консульських установ або дипломатичних представництв– зазначають фахівці.

Там допоможуть правильно оформити звернення до ПФУ та підтвердити право на гроші. Водночас варто пам'ятати, що від серпня Пенсійний фонд самостійно підтягує частину даних з реєстрів, тому зайві паперові довідки не вимагатимуть.

Які ще перевірки від ПФУ передували цим змінам

Жорсткий моніторинг соціальних видатків триває не перший місяць. Як вже повідомлялося, до 31 грудня поточного року пенсіонери-переселенці та ті, хто знайшов прихисток за кордоном, зобов'язані пройти щорічну фізичну ідентифікацію.

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Крім того, держава активно бореться з переплатами. Якщо літня людина влаштовується на роботу або відкриває ФОП, вона має повідомити про це ПФУ протягом 10 днів. Інакше фонд виявить розбіжність і почне примусово відраховувати до 20% з майбутніх пенсій для погашення боргу.